《盤中解析》AI領軍強漲近300點 Q4具這兩大亮點

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【時報記者莊丙農台北報導】美國聯準會(Fed)維持利率不變，美債殖利率回落，四大指數收高，而輝達彈升，帶動台股AI概念股走強。台股盤中台積電(2330)反彈2.5％、廣達(2382)彈升6％，指數大漲近300點，重回16300點之上，預估成交金額2600億元。

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）經理人王嘉豪表示，時序進入第4季，市場仍面臨中東地緣政治風險、經濟成長趨緩等變數，不過，亦具2大投資契機：1、分析師預期FED明年升息動作將暫停，市場通常會提前反映FED不再緊縮的態度，有利股債市展開反彈行情；2、美國及台灣將在明年舉行總統大選，有利於市場投資氣氛展望，因此，第4季台股行情可樂觀看待。根據統計，近10年台股季度統計，第4季上漲機率高達9成，為上漲行情最佳的一季，平均漲幅達4.5％，近期台股大幅回檔正好提供逢低買進最佳時機，建議優先布局多頭爆發力佳的永續高息中小ETF。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強，此外，中小型股中有許多AI概念股，雖然近期AI大幅修正，但中長線來看，AI成長趨勢明確，仍是主流題材，多頭行情有機會持續，其中業績能見度高的中小型股具有較大的上檔空間。相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等，都會是AI的受惠股，相關商機龐大，未來業績成長可期，近期的跌深可留意。