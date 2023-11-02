園管局推「數位轉型共創實證計畫」 助攻產業數位轉型

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為實現園區「智慧、安全、永續」之願景，加速產業數位轉型，經濟部產業園區管理局（以下簡稱園管局）與財團法人資訊工業策進會合作推動「數位轉型共創實證計畫」，今(112)邁入第3年共計衍生五組的POC(Proof of Concept)概念驗證，特於10月31日舉辦成果發表會，五組10家廠商呈現豐碩成果並獲得園管局局長楊伯耕頒獎表揚。

「數位轉型共創實證計畫」係以科技奠基與產業轉型為核心目標，推動製造業與資訊服務產業中高階經理數位轉型人才培育，媒合推動供需兩端之共創成果實證，驅動園區企業邁向數位永續雙軸轉型。

園管局局長楊伯耕表示，隨著經濟部組改，經濟部產業園區管理局轄管全國13個科技產業園區、67個產業園區，計80個園區聚落，涵蓋全國逾75％產業用地，以科技奠基引領園區產業轉型、開拓資服業與製造大廠合作是未來重要工作及積極目標。今年共計衍生五組的POC(Proof of Concept)概念驗證，透過計畫與專家顧問輔導，導入數位科技工具協助擘劃事業數位轉型策略藍圖，目標以逐步並持續擴散概念驗證到POS(Proof of Service)服務驗證，建構在地數位轉型示範案例，期望為區內企業帶來實質商機擴散與人才能量的加乘效益。

「數位轉型共創實證計畫」邁入第三年，計畫透過課程—藍圖擘劃—場域實證導入等三階段，建構可擴散性示範案例，如：旭光液化煤氣與亞家科技，透過IoT重量感測取得瓦斯消費數據，搭配雲端平台分析客戶數據，建立新的經營管理模式，提升營運效率、減少15%無效等待工時；中石化大社廠與高智捷資訊，建構承攬商智慧化管理平台，確保繳交品質及文件完整性，並有效進行承攬商受訓控管，節省人工時達71%，大幅減少人工查找/跟催/追蹤時間，同時逐步朝向企業減碳目標；組弘科技與智合科技，以深度學習模型AI與X-Ray的檢測應用，解決BGA （Ball Grid Array）製程中可能產生的品質問題，提升電阻元件檢30%準確度，並衍伸多腳位IC元件檢測、焊錫品質檢測與連接器的檢測，減少80%人力及提升5%的直通率；加銘鋼鐵與陞創智動科技，運用高值建材自適化校正系統，導入線上品檢模組，建構AI自適化校正模組，即時自動調整高值建材收邊條校正機制控制，提升良率30%與優化產能至90%；維立電機與英田科技以設備及人員智慧即時管理系統，導入綜合倉儲管理系統開發及室內定位技術，降低損失風險以及維護廠內作業人員工安。

園管局強調，為促進更廣泛的合作，須打破傳統業界壁壘，以數位轉型共創基地出發，提供數位轉型專家健診服務，以提升產業數位產業競爭力為目標，扣合園區產業群聚業態，強化跨域資源串聯，加上高軟園區二期、屏東擴區招商，進一步推動區內企業在全球市場上的競爭地位，擴大數位科技產業群聚之規模，開創未來發展數位轉型藍圖。