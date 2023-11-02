臺中市潭雅神工協會歡度十週年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臺中市潭雅神工業廠商協進會(簡稱潭雅神工協會)，10月31日舉行第六屆第一次會員大會暨十週年慶活動，邀請到總統府資政沈榮津、經濟部產業發展署署長連錦漳、立法委員楊瓊瓔、臺中市市長盧秀燕、市議員周永鴻、羅永珍以及25個公協會等貴賓與會，會中除了歡慶成立十週年外，並且選出第六屆理監事團隊，由德大集團總經理黃耀德接任第六屆理事長。

黃耀德是潭雅神工協會創會理事長，十年前他登高一呼，和一群志同道合的企業主與伙伴們一同創立了潭雅神工協會，大家都想為台灣產業永續發展而努力，十年後他看到臺灣產業極需轉型升級，再度接下理事長一職，期望以自身在自動化、智能化與數位轉型的經驗，協助企業面對層層的挑戰。

他在致詞時也特別提到，很感謝沈榮津資政、經濟部各個單位對潭雅神工協會多年來的支持與協助，尤其是產業發展署連續2年對於精工獎的大力支持，還有今年產業技術司與三大法人單位，針對60家會員廠商在數位轉型及低碳淨零等相關的輔導與協助，讓會員廠商能在最短時間就踏上轉型升級之路。

他接任第六屆理事長，心中早有規劃的藍圖，希望能協助更多會員廠商降低成本、加速交期，提升企業競爭力。他說，在未來二年的任期，將秉持創會的宗旨，持續推動各項務實的活動，希望能舉辦12場的廠商數位觀摩，讓300家會員及友會參加；另外舉辦12場彈性自動化（FMS）論壇；促成媒合120家廠商數位化，並每年舉辦成果發表會，帶動潭雅神供應鏈建立12條彈性自動化生產線。另外在淨零碳排方面，協助會員申請16+4碳盤查專案，推動廠商進行分類的團購碳盤查。除此之外，還要編撰50冊的產學合作實務教材，並持續舉辦第3及第4屆精工獎，以及協助50家廠商進行精實管理的交互學習及成果分享，希望能藉此為會員廠商引進更多人才、降低成本，提升更穩定的品質。

總統府資政沈榮津說，很感動潭雅神工協會這十年來，協助政府為臺灣產業發展而努力，包括精實計劃、精工獎都對機械業很有幫助，這段時間不景氣，政府不僅會推出一連串的政策協助企業度過難關，更會努力協助企業利用這段時間做好人才培訓、導入數位化、智慧化與淨零轉型，以迎接下一波景氣高峰到來。

經濟部產業發展署署長連錦漳也說，潭雅神工協會扮演業者與政府之間的橋樑，這幾年提出很多具有建設性的建議，產業發展署本來就是為企業服務、輔導企業轉型升級的單位，未來也將持續推動低碳化、智慧化，協助企業厚植實力。

立法委員楊瓊瓔說，潭雅神工協會十週年，十全十美，這幾年看到協會的成長，為產業界做了很多努力，尤其這個月舉辦的數位轉型成果發表會，這是在經濟部產業技術司協助下，只用了半年就完成60家廠商的輔導，看到如此團結的凝聚力還有執行力，相當令人感動，相信未來把成功經驗複製到各個地區，能夠有效提升臺灣產業整體的競爭力。

臺中市長盧秀燕也感謝潭雅神工協會為產業發展及升級打拼，她說，潭雅神工協會在歷屆理事長的帶領下，是經營最好也最團結的協會，這幾年不但對國家經濟貢獻極大，對臺中市的產業發展也有很大的幫助，據經濟部統計，今年第三季臺中市有九項經濟指標全國第一，都是大家一起努力打拚的成果。

本屆會員大會，同時也邀請臺灣經濟研究院孫明德主任就「全球經濟情勢與產業景氣展望」做專題演講，另外也舉行第二屆精工獎頒獎，得獎企業包括元順利公司、惠傑工業、立承精密、金鑫精密、鈞諺工業。