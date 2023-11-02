T- Fashion時尚基地執行長溫筱鴻：流行時尚重磅來襲 產業再晉級

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隨著IP產業的蓬勃發展、精心規劃的「Empower Block賦能台北基地」於花博爭艷館隆重登場之際，多元化的跨界組合、異業結盟已成為當前經濟活動中極為重要的一環。其中，台北市會展基金會新創基地營運夥伴「T-Fashion時尚基地」高度體現此一氛圍，為進駐單位注入源源不絕的新生力量，備足轉型、進化再升級的能量。

匯集資源，為進駐者提供發展根基

在台北市一路邁向IP產業友善發展環境的積極目標下，針對一連串結合設計、藝術、表演等複合性時尚活動中，國際時尚藝術文化協會理事長、T-Fashion時尚基地執行長溫筱鴻表示，從2019年進駐大稻埕於永樂市場、成立「T-Fashion時尚基地」，她希望能藉由這一個時尚孵化器的平台，在匯集眾多資源的情形下，協助更多新銳設計師，不論資歷、年紀，只要具有才華、毅力和努力，就能和眾多知名設計師一樣能站上舞台，取得各自的成就。而「IP Empower Taipei 賦能･台北」的倡議，結合新創、藝術、音樂、動漫、遊戲等眾多領域的擴展，更是異業結盟的拓展、經濟的轉型、進化再升級。

溫筱鴻指出，大稻埕迪化街華麗巴洛克式建築兩層樓的街屋裡，處處是中藥行、南北雜貨和布疋等商家，其中有不少商鋪已經蛻變成新興的文創基地，成為T-Fashion時尚基地採擷「美」的養分來源；永樂市場2、3樓的布業批發、零售及加工等商號，不僅為設計師提供了大量的資源，匯集的流行時尚產業，很多更成為業界的龍頭典範，提供了設計師工作及展演平台。

溫筱鴻表示，台北永樂市場可比擬世界中心紐約的MOOD，布業商場以及鄰近的產業，包含服飾、配件、傢飾等的異業結盟，為T-Fashion時尚基地的進駐者激發出不同的火花與創意，展示出更多元的服裝風格以及設計，積極帶動流行時尚產業的活絡發展。

今年，台北市會展基金會的「賦能台北基地」啟動，台北市IP產業友善環境日趨蓬勃發展，無疑將更大程度的匯集新創產業、促動跨業結合，以創新創業、文化創意、動漫電競及運動生活等四大主題，於花博爭艷館舉辦的系列活動也吸引了更多人的注意，對於流行時尚產業的未來發展，具有正面且積極的意義！

T-Fashion平台，打造流行時尚場域

事實上，T-Fashion時尚基地成立5年多以來，在總計約1058坪、101間共享工作室中，已招引到國內知名設計師陳俊良、周裕穎、簡國彥、柯瑋倫等86位，還有眾多如佳紡國際貿易、加圖實業 、如是著物、Silver Joey 銀飾工坊、Galerie、Poeˋte i 詩意的是等公司以及實踐、輔大、德明、稻江等國內主要服裝設計科系學校進駐。

溫筱鴻表示，T-Fashion時尚基地所在的永樂市場早期是一個匯集美食小吃及零售布商的大樓，直到設計師陸續進駐，尤其是過去製作節目時，曾訪問過十幾所大專院校的經驗，過程中累積的豐沛人脈，這才誕生了今日結合在地文化的「時尚產業基地」，包括簡國彥、周裕穎、王子欣、胡俊丞等知名的設計師，還有以「零廢棄時尚品牌」為概念打響知名度的 Story Wear等，她強調，在這些年共同成長的過程中，T-Fashion時尚基地見證了許多成長的故事。

溫筱鴻強調，結合T-Fashion時尚基地匯集的眾多資源，時尚、布料、零配件等產業鏈，不管是異業結盟或是跨界合作，重點都在為打造成一個整合服裝、配飾，串聯上下產業鏈結的流行時尚場域。譬如，運用仁美商標結合布料的創作，一雙平凡的鞋子可以立即蛻變為繽紛多彩且深具個性的設計；或者，將設計師的手稿畫作繪製於壁上，成為時尚基地的一部份；無法抹滅的存在，不僅證明了多年來時尚基地一步步努力的成績，培育的心血，同時，更是讓外界看見台灣流行時尚的設計軟實力，彰顯出台灣經濟更加活絡的一面。