青青集團攜正官庄跨界聯名啟動尾牙新趨勢 金帽獎雙主廚美味料理登場

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青青國際餐飲集團旗下金牌臺菜主廚鄧台生以及李明車，首度與韓國知名品牌「正官庄」合作，在2023年尾牙菜色加入道地人蔘，將台韓經典元素與料理完美結合。

2023年第12屆「FDA優良廚師暨新秀廚師頒獎典禮」圓滿落幕，僅頒獎予27位優良廚師，其中青青國際餐飲集團便成功囊括兩座金牌，包含首次獲獎行政主廚鄧台生以及2017年曾獲「技術主廚」的李明車。兩位主廚均在集團服務超過20年，他們的成功彰顯出集團品牌致力培養的優良文化，以及他們在餐飲業界長期努力成果，獲獎實至名歸。

兩位主廚長期在各項餐飲競賽中可說是「戰功彪炳」。無論是2006年「職業級金鼎獎」、2007年「金鼎獎」，還是2013年世界廚王皆有亮眼成績。近三年是更連續入選經濟部臺菜推薦，20年來在餐飲業界的豐功偉績不勝枚舉！兩位金牌主廚擅長將傳統臺菜保留經典好滋味，並在擺盤與烹調方式上加入新的元素。

2023年歲末尾牙更將2020-2023連續三年入圍『臺菜餐廳』推薦的「櫻花蝦三寶米糕」、「桂花三絲繪蝦球」加入經典桌菜中。與韓國知名品牌「正官庄」合作單品「人蔘金鳳凰雞湯」，嚴選道地人蔘能品嘗到台式雞湯精華，更能享受正宗韓國人蔘。訂購尾牙專案18,888元滿15桌，即可利用換購方式，享用冠軍主廚得獎料理。

2023年戶外尾牙持續熱潮，目前依然有許多業者預訂戶外尾牙，期盼能打造專屬企業的『莊園尾牙派對』。不想放棄經典圓桌企業也不用擔心，每間室內廳房都能搭配專屬戶外花園，讓賓客拍照和記錄重要時刻。

今年，青青國際餐飲集團特別推出「中西合併」方案，除了經典桌菜，還可加碼舉辦很chill的庭院餐酒會，營造歐美花園式派對氛圍。不僅有圓桌更能提供semi Buffet、套餐等多樣性客製化調整，絕對能滿足各種口味和飲食需求。2023年底前預訂平日(周一至周四) 15桌以上，免費贈送30,000元的庭院餐酒會及5,000元餐券。青青國際餐飲集團官網尾牙活動資訊：https://77-windmill.com/?p=2294

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