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純網銀軋車 將來銀行推台幣定存1.71％

  • 中時即時 黃琮淵
將來銀行。（資料照）
將來銀行。（資料照）

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以巴戰爭、烏俄戰事詭譎多變，牽動金融市場大幅震盪，純網銀「將來銀行NEXT BANK」宣布即日起推出不用擔心外匯市場波動，新舊戶皆可享受的台幣1.71％高利定存專案，硬是比競爭對手LINE Bank多出0.01個百分點，最高可存100萬元，存半年即可領取近8500元利息，讓資金安心增值。

近期因聯準會（Fed）持續將利率維持高位，市場上的美元定存專案百花齊放，不過對於生活在台灣、資金需求幾乎均為台幣的民眾來說，將台幣存款轉為美元不僅要先負擔手續費，日後美元兌台幣匯率也難以預測，若不想肩負「賺了高利，賠了匯率」風險，將來銀行NEXT BANK認為，透過優利台幣定存，最能有效讓資產穩健增值。

將來銀行NEXT BANK除推出市場上難得一見的1.71％台幣高利定存外，現在開戶還可享新台幣最高6％的優惠活儲，有美元存款的高利率，卻沒有匯率的風險，正是存款族「錢進將來」的最好時機。

理財專家分析，將來銀行NEXT BANK本次1.71％高利定存專案較市場常見活儲利率高約1個百分點，而富人與一般人最常見的思維差距，往往就是對於數字細節的敏感程度。從複利效益來看，資產的報酬率即便只差1個百分點，百萬元資產持續投資5年下來，利息收入就將差逾5.2萬元，這也往往是富人與一般人的分野。

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