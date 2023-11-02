促進社會永續發展 台灣米其林首獲金商獎優良外商

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譽有「企業界奧斯卡」之美稱的商人節暨《金商獎》於昨（1）日舉行頒獎典禮，該獎為台灣極具領導地位的企業選拔獎項之一，志在表彰對台工商繁榮貢獻至鉅之經營者、外商和駐台商務單位。台灣米其林以企業永續理念，深耕台灣市場，於今年榮獲金商獎「優良外商」獎項殊榮。

台灣米其林輪胎董事長毛行健表示：「《金商獎》優良外商獎這項榮耀，對我們來說彌足珍貴，台灣米其林深耕市場超過五十年，以促進移動體驗、社會的永續發展為使命，更期望繼續在下一個五十年，與政府共同推動產業的進步及創新。」

米其林集團於1972年正式進駐台灣，以「一切皆可持續」及追求「人、利潤及環境」三者之間的最佳平衡為目標，創造台灣交通發展的多項里程碑，從移動生活開始普及的70年代，至運輸產業穩定發展的今日，台灣米其林持續優化高品質的服務與產品性能、引進世界趨勢、開發專利技術，領航台灣交通的進步與成長，更在2018年引進米其林指南，成功使台灣美食、觀光與國際市場接軌。

台灣米其林秉持著「優異性能直到最後一里」的品牌理念，不斷帶領台灣運輸產業前行。除了在70年代因應台灣道路發展，引進客運專用鋼絲輻射層長途高速輪胎、獲選公路局第一代國光號配胎外，更在1995年開啟亞太區第一個捷運輪胎全面優化管理的合作模式，有效提升台北捷運的行駛安全，徹底落實SDG 永續發展目標第9項 「工業、創新及基礎建設」（Industry, Innovation and Infrastructure），以高品質的產品與服務，持續促進台灣運輸的永續發展，優化交通運輸系統，改善並提升道路安全；此外，更接連導入多元胎款，如2023年最新推出的PILOT SPORT EV與PRIMACY 4 ＋等，憑藉優異性能，全方位的滿足車主的需求，提供安心的駕車體驗及高品質的移動生活。

台灣米其林亦持續深入社會角落，實踐SDG 目標4「優質教育」（Quality Education），除了以安全且耐用的米其林輪胎，打造全台第一部 3D 行動電影院，環台25萬公里，以偏鄉公益巡演計畫，深入鄉鎮，用影像開啟學童視野，更聯手非營利組織，舉行「交通安全」教育講座，確保所有孩童都能獲得優良、公平的教育及學習機會。

2010年，台灣米其林更攜手弘道老人福利基金會，為年邁長者圓夢，組建不老棒球會，籌辦迷你棒球賽，落實SDG目標3「良好健康與福祉」（Good Health And Well-Being），創造高齡友善社會，協助長者重新找回社會價值、完成人生夢想。