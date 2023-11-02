金商獎揭曉 南晃交通、斯傑利企業抱回大獎

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中華民國全國商業總會1日舉辦第77屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，經過嚴格的評鑑，總計評選出51位獲獎者，象徵我國企業家最高榮譽的「優良商人」 南晃交通器材工業股份有限公司、獲得最高榮譽的「優良商人」獎斯傑利企業有限公司，每一位都是各行業的傑出代表，對臺灣的經濟繁榮貢獻良多，深受各界的高度讚譽和肯定。

今年內政部延續在本屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮上，舉辦「全國性績優商業團體及優良會務工作人員」表揚儀式，以表彰過去一年來積極奉獻、表現優異的獲獎商業團體與會務工作同仁，也藉此機會表達深切的謝意。

全國商業總會理事長許舒博表示，本屆「優良外國駐臺商務單位」的獲獎者，包含巴拉圭共和國大使館、捷克經濟文化辦事處、駐台北以色列經濟文化辦事處、澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處以及泰國商務處。近年雙方的經貿交流日趨熱絡，雙邊貿易額持續成長，包含貿易、科技、農業、醫療以及文化交流等多領域合作關係不斷深化，致力於創造互惠共赢的合作模式。

象徵我國企業家最高榮譽的「優良商人」 南晃交通器材工業股份有限公司，其產品全部在臺灣生產製造，提供顧客高安全性與舒適的煞車配件，守護全世界人員與車輛的安全，鄭丞焜董事長對於摩擦材料的研發，具有專業豐富的知識與經驗，以誠信建立商譽，引領堅強經營團隊，提升產品品質，製造綠色環保煞車材料，善盡友善環境的企業責任，也符合當今企業對ESG的高標準要求。

斯傑利企業有限公司此次亦獲得最高榮譽的「優良商人」獎，斯傑利公司為臺灣品牌「sNug給足呵護」，專注異味和溫度控制的機能襪服飾品牌，廣受國內外客人肯定與喜愛，並持續性的投入產品研發及創新，以「有感解決消費者問題」為品牌研發核心，堅持產品必須安全健康、有效耐用，減少快時尚趨勢造成的浪費及地球垃圾負擔，並獲得多家知名企業指定技術合作及中華職業棒球隊指定襪品牌。

許舒博強調，今年「金商獎」得主，不僅對國家經貿、環境永續及社會公益貢獻良多，也因各家得獎企業在各自的專業領域表現優異，建立企業核心價值及重視品牌行銷與客戶服務，讓各行各業的商業活動得以朝多元、創新的方向前進，更促進臺灣經濟的蓬勃發展。得獎者的付出與努力，在此表達由衷感謝及肯定之意。

商總的主要職責是服務商界，未來也將以誠摯熱情的服務替全體會員謀福祉，創造更優質的商業經營環境。自去年疫情趨緩後，商總已組織多次國外經貿拓銷團，足跡遍布東亞、中歐等國家及地區，親自帶領企業進行經貿考察，拓展海外市場與商機。在現有的基礎上，商總深切期許臺灣能持續深化與國際的合作夥伴關係，並累積在經貿合作、人才交流、資源共享等領域之進展，讓更多的臺灣企業在國際上發光發熱，創造新的高峰，建立新的典範。願臺灣繼續奮進，讓我們攜手前行。