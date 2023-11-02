28歲年薪破百萬！ 醫療業務靠「這招」躋身金融主管

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連鎖醫藥業務蔡芷琳為挑戰高薪，透過勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「產業新尖兵計畫」成功跨進金融業擔任儲備主管，2年來不僅晉升為襄理，年薪也超過百萬，讓她開心做了正確選擇，她也以自身經歷鼓勵年輕人多運用政府資源學習專業技能，讓自己成為業界搶手人才。

現年28歲的蔡芷琳，企管所畢業後原計畫出國，但疫情打亂規畫，她選擇先進連鎖醫療企業擔任儲備幹部，負責行銷企劃，做了8個月後，為了要有更好發展機會，透過同事介紹，她發現桃竹苗分署與陽明交大合作開辦產業新尖兵「數位時代職場科技新知養成班」，提供FinTech和區塊鏈等相關專業課程，這些課程對她希望進入金融業的目標有助益，因此她毫不猶豫報名參加。

蔡芷琳分享，參訓課程豐富多元，涵蓋區塊鏈、物聯網、移動通訊、雲端佈署、社群行銷、人工智慧和資訊安全等新興科技管理與應用，還特別安排實際操作，例如區塊鏈應用和虛擬貨幣交易等，這些實作操作讓她能在短時間內建立對新興技術的基本理解。

結訓後，蔡芷琳參加永豐銀行儲備幹部徵選，憑自身條件與所學專業，成功打敗近百位應徵者，順利進入永豐銀行成為儲備幹部，2年下來她憑堅持與努力，逐步晉升為襄理，年薪超過百萬，主要負責大型AI專案、數位帳戶平台經營、金融產品的行銷與推廣，及異業合作洽談等工作。她感謝有產業新尖兵課程，讓她短短2個月掌握對新興科技的基本了解，對她面對日後工作與專案幫助很大。

永豐銀行數位金融處資深副總黃品睿指出，隨數位金融崛起，近年金融業在人才專業要求上，不再侷限財務金融、商管領域，而是廣納理工、資訊等領域青年專才加入，像蔡芷琳參加產業新尖兵課程也有加分效果；她強調，AI時代來臨，金融業也在加速數位轉型，提升服務品質，因此掌握AI的關鍵技術，可在市場取得競爭優勢，對AI領域感興趣的年輕人可進入金融產業，參與商業數據分析工作。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為強化重點產業尖兵，勞動部推出「產業新尖兵」計畫，訓練職類涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷等5大領域，參加計畫者，勞動部還提供10萬元訓練費用補助及8000元學習獎勵金，開辦至今已培訓3萬多名青年，成功投入重點產業就業。

林淑媛說，今年下半年尚有國立清華大學、國立陽明交通大學、財團法人工業技術研究院等訓練單位共17班，預計招訓543人，2024年上半年課程將於今年12月起陸續於台灣就業通「產業新尖兵」網站公告，有興趣的青年朋友可上網查詢報名。

林淑媛提到，除產業新尖兵計畫外，勞動部從2019年起推動「投資青年就業方案」，協助青年就業並提升薪資，今年5月更推動「投資青年就業方案」第2期，持續結合11個部會資源，提出5大目標及策略，並推動48項措施，在未來4年內投入160億元，協助80萬名青年就業。