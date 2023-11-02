3點1刻操作不慎重覆開立電子發票

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「2023台中太陽餅文化節」於10月21日在文心森林公園登場，今年活動以「呷餅野餐趣」為主題，3點1刻祭出限量買一送一優惠，前往購買人潮絡繹不絕，以手持電子發票機開立發票給予客戶，因不慎操作導致15張發票重覆開立。

石城實業股份有限公司(3點1刻)於活動結束後發現發票異常並追查原因，發現是操作手持電子發票機不熟悉，導致取號錯誤不慎將15張發票重覆開立，但發現時顧客早已離開，無法收回作廢重開，因此石城主動向主管機關申請報備，並於申報110年9-10月期營業稅時核實申報發票銷售額及稅額。

石城除主動報備主管機關外，另於官網、粉絲專頁上進行公告、登電子報協尋消費者，請消費者持已開立之特定字軌發票至石城營業地點更換正確字軌發票，並提供兌換發票即可獲得價值500元商品。

石城已開立錯誤發票號碼為TQ52947100、TQ52947101、TQ52947102、TQ52947103、TQ52947104、TQ52947105、TQ52947106、TQ52947107、TQ52947108、TQ52947109、TQ52947110、TQ52947111、TQ52947112、TQ52947113、TQ52947114，敬請持以上錯誤發票號碼消費者，於中華民國112年11月26日前利用以下聯絡窗口更換正確發票並領取商品，亦可來電洽詢相關更換正確發票事宜。

聯絡電話：04-23597898

電子信箱：[email protected]

石城實業股份有限公司：台中市西屯區台灣大道四段847號15樓

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