《基金》高利率至少HOLD半年 美元短票基金受惠

【時報記者任珮云台北報導】聯準會如預期第2次將基準利率維持在5.25%~5.50%，對經濟展望樂觀，保留再次升息彈性。會後主席鮑爾表示，當前的緊縮週期已經進行了很長時間，聯準會將「謹慎行事」，對此，市場解讀為聯準會升息週期很可能已經結束，而芝商所FedWatch數據(取自11/2)顯示，接下來聯準會可能會一直按兵不動至2024年5月，需等到6月才可能降息，也代表美國還約將經歷半年左右的高利率環境。

富蘭克林證券投顧表示，自從聯準會在今年7月升息至5.25-5.5%之後，至今已連兩次會議暫停升息，但這仍是近22年來最高的利率水準。目前聯準會並不排除進一步升息的可能性，不過，即使聯準會不再升息，市場也普遍預期高利率還會持續很長一段時間，這樣的環境將持續有利美元短期票券基金，因為這類投資工具的利率收益通常會緊緊跟隨聯邦基金利率，根據彭博的數據(截至11/1)，目前美國1年以內到期的國庫券殖利率全都超過5%，相對中長天期(兩年以上)公債殖利率和約1.6%股利率的史坦普500指數具有吸引力。

美元短期票券基金的利息收益與聯邦基金利率關係緊密是因其大多投資在貨幣市場工具上，如：美國國庫券、短期固定和浮動利率債券、商業本票、聯邦政府機構貼現票據等，它們普遍在1年內到期，甚至可能在1-3個月之內就會到期，由於聯邦基金利率本身也屬於短天期利率，因此更容易影響短期貨幣市場工具。而隨聯準會將利率調升至近22年高位，今年來美元貨幣型基金也成了吸金大戶，累積已吸金近9000億美元，規模超過5.6兆美元。

富蘭克林證券投顧分析，在聯準會升息週期接近尾聲後，隨時間推移，市場可能會開始期待降息週期將在某個時點到來，但歷史經驗顯示，聯準會啟動降息週期並不代表美元短期票券基金的利率收益會立刻同步下滑，一般而言，這類基金的利率收益平均會在降息週期開始後2.2個月才會逐漸降低。而即使降息週期啟動，預期也將是個緩慢的過程，投資人仍可望繼續享有一段時間的高利率收益，這對投資人的啟示是，過去美元短期票券基金只被投資人視為資金停泊站，但高利率環境讓美元短期票券基金鹹魚翻身，已成了投資人收取利息收益的最佳選項之一，不管是保守型、穩健型或積極型投資人，都建議可將部分資金配置在美元短期票券基金，一方面享有高利率的好處外，還能在投資機會浮現時幫助動態調整布局。