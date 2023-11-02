借錢買ETF賺7％划算嗎？過來人這樣說

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【中時新聞網 邱怡萱】股市小白資金不充裕，有些人考慮辦理信用貸款來投資台股的可行性，一名網友在Dcard上發文「要不要借貸投資」，因為像0050等ETF年化報酬率都超過7%，高過了借貸利率，他認為這個作法可行，引發其他網友討論。

原PO發文指出，他選擇本來就有開戶的3間銀行填寫信貸試算表，想知道可以用多少利率借到多少錢，一般來說，信貸利率落在 2.4%至16%的區間，依他在一般企業上班、一般職員、年薪超過中位數的條件來看，只能爭取到4.01%~5.99%的區間。他補充說明，銀行會因為你的還款能力穩定，更願意借比較高的金額給你，也有機會爭取到較低的利率或較長的借貸期。

原PO進一步表示，如果他採用其中一家銀行的信貸方案，借貸利率為4.01%起跳，他用以下幾個台股、美股ETF下去試算，最後可以累積的資產終值都大於借款成本，像是0050、VTI過去10年不含息的年化報酬率，分別為7.79%以及7.86%，SPY有8.9%，QQQ以及SMH更高達15.4%跟20.95%。

原PO也提醒，只要央行升息，信貸利率也會跟著上升，所以如果是沒有緊急預備金、穩定收入、信貸利率又偏高的朋友，或是很常問「這支股票值不值得買」的人，借貸投資就不太適合你。他認為，要借貸投資不是不行，但是要確認自己的能力、思考過周全的還款計畫才去嘗試。

但許多網友不贊同借貸投資，紛紛表示「如果你有把握拿房子貸款開槓桿還比較好，做短期規劃，如果不是穩贏為什麼要去借5%」、「真心覺得沒必要，投資是以自己能力範圍內為基礎。千萬不要貸款投資」、「借貸投資根本挖坑給自己跳」。

有其他網友分享自身經驗，去年借了90萬、利息2.9%，一半拿去買美股VOO，一半拿去買了100塊左右的0050，結論是有小賺，但他敢這樣玩是因為自己年收入有160萬，真的賠掉了我還得起。