輔導露營區合法化 嘉義縣2露營場恐退場

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因應觀光署針對位在19項環境敏感地區露營場要求地方政府輔導退場，嘉義縣經盤點、納管既有露營場共80家，目前有9家位處敏感地區，經輔導團隊現勘後，除4家可透過土地分割等方式解套，至少有2家確定要退場，至於其他70多業者多數已透過專業廠商個別輔導，陸續提出取得土地容許使用中。

嘉縣文化觀光局表示，中央露營場管理機關2022年放寬位於農牧或林業用地上的微型露營場得依法申請設置，縣府針對既有露營場不以裁罰為納管手段，因此將2022年下半年至2023年定調輔導設置申請階段，輔導位於19項環境敏感地區的露營場退場，或另以適法方式申請。

文觀局說，輔導初期首重訂定地方管理規則，嘉義縣率全台之先訂定「嘉義縣露營場管理注意事項」，針對露營場集中的番路鄉、阿里山鄉、梅山鄉及竹崎鄉，分別在2月、7月及8月辦理4場次座談會，縣府8個管理單位機關列席，除一一回覆民眾問題，也將彙整至交通部觀光署。

文觀局產業科統計，在局處、輔導團隊努力下，已有17件土地許可申請案提出，核准通過4件，通過比例23.5％，高於全台平均13.7％，未通過案也都主動聯繫申請人修正方向，但也坦言，通過第1階段取得土地容許使用許可後，第2階段才是依使用計畫書申設備，加上2階段光要會辦的局處就各有8個和10個，過程需耗費不少時間、人力成本，很難預估轉型合法的時程。

文觀局產業科透露，因涉及重大安全疑慮及違反區域計畫法，觀光署針對位於19項環境敏感地區的露營場函請地方政府今年底輔導退場，預期明年可能會有加強稽查等大動作，呼籲業者若不清楚是否位於前開地區，可在營建署環境敏感地區單一窗口網站查詢，並趕在今年底前提出申請。