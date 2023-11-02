84萬鴻海股東不要看！郭明錤揭富士康明年大利空

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【旺得富理財網 李宗莉】股東人數接近83.8萬人的鴻海，原為台股市值第2大的權值股，但在外資瘋狂甩賣，持股比重跌落4成後，市值也跟著縮水至1.3兆元，二哥寶座改由聯發科取代。知名分析師郭明錤再爆料，印度明（2024）年生產的iPhone比重，將提高到20~25%，富士康位於鄭州與太原的2大生產重鎮，估得被迫減產45%、85%，讓為數眾多的小股東操碎了心。

天風國際證券分析師郭明錤今（2）日在平台《X》發文指出，2023年全球約有12~14%的iPhone在印度生產，印度的iPhone產能中，有75~80%為鴻海所擁有，若一切順利，印度在2024年生產的iPhone比重，將提高到20~25%。

此舉將對鴻海造成重大衝擊，預估鄭州與太原的生產規模，2024年將分別減少35~45%與75~85%，除了蘋果在印度擴產外，立訊的iPhone生產比重快速提升，以及產線自動化改善，也是造成富士康減產的主要原因。

郭明錤並指，預計在2025年下半年發售的標準版iPhone 17，NPI（新品開發流程）將在明年下半年於印度展開，是Apple首度在大陸以外的產線研發新款iPhone，至於選擇標準版iPhone的原因，則是設計開發難度較低，可降低設計風險。

印度企業巨頭Tata併購緯創iPhone產線後，已順勢成為iPhone組裝廠商，除有助蘋果移轉生產基地過度集中的風險，還可強化與印度政府的合作關係，有利於未來在印度銷售iPhone與其他產品，成為蘋果下個10年的成長關鍵。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。