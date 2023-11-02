《國際金融》英國央行估維持利率不變 中東戰火添新變數

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國央行(BoE)在周四稍晚預計將會把利率穩定維持在近15年高位，由於通膨率仍為富裕國家當中最高，可能短期內無意計畫降息。

據路透對經濟學家的調查，儘管經濟出現衰退跡象的緊張情勢，多數人認為英國央行周四將第二次維持利率不變，保持在5.25%的高水準。此前英央進行了連續14次升息的驚人紀錄。

歐洲央行(ECB)在上周暫停升息，聯準會(Fed)在周三也這樣做，他們仍在觀察近十年來最嚴重的通膨是否已經平息。

而英國央行面臨的通膨問題，為雙倍嚴重於歐洲和美國。英國經濟衰退的跡象更為明顯，部分經濟學家說，也許衰退已經開始。

安聯全球投資的資深投資組合經理Mike Riddell表示，利率變動及其影響的長期滯後效果，此意指著，英國央行在2021年末至今，增加的利率多數仍尚未被完全感受到。

Riddell說，英國央行可能會保留一切可能的選項，但是似乎會等待和觀察先前的升息造成多大的影響，然後再決定政策的改變。

英國央行行長貝利(Andrew Bailey)和其他央行高官承認，迄今加息正在拖累經濟。但他們也強調，在降低通膨的任務上，他們不會退縮。

儘管最新資料顯示，英國十月通膨率已從去年同期的11.1%降至6.7%，但仍為英國央行2%目標的3倍多。

英國央行在8月的最後一份經濟預測中指出，通膨將在2025年第二季回落至2%。

但是最新爆發的中東衝突戰事，石油天然氣價格不斷上漲，為通膨未來的降溫投下了新變數。

英國央行在周四稍晚將公布新的通膨預測，也許會有新考量。

多數投資人相信，央行已經完成加息工作，並且至少到明年8月以前，借款成本將保持不變，之後開始降息。但行長和他的同事可能會重申，他們準備在必要時提高利率。