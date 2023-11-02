他想把00929換成00934 專家提2點注意事項

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】台股第2檔月月配的高股息ETF中信成長高股息（00934）昨天（11/1）掛牌，爆出逾9萬張的成交量，衝上ETF成交量第1名。有網友詢問「是不是該賣掉00929來去換00934？」專家解答，00934因為剛上市，所以要到明年7月才會配息，對有現金流需求的投資人而言，就不適合。

00934昨天掛牌第一天，開盤交易10分鐘就爆出3萬張大量，收盤時成交量超過9萬張，穩居ETF第一名。根據中信投信官網資料，昨天基金規模為55.01億元，每單位淨值15.15元，成分股前十名分別為：聯發科（7.74%）、聯詠（6.77%）、聯電（6.68%）、日月光（6.28%）、瑞昱（5.19%）、萬海（3.65%）、大聯大（3.43%）、華碩（3.42%）、頎邦（3.28%）、欣興（3.23%）。

原PO在「00929復華台灣科技優息月月配」臉書社團當中詢問，「是不是該賣掉00929來去換00934？」引發討論。網友回覆「問就是賣，慢走不送」、「後面還會出一堆ETFㄟ，我怕你會換到懷疑人生」、「可以賣，用17元去投資15元的價差月配息是值得的，但是我不會跟你說，你忘記手續費、時間成本，是否有股利」。

另外也有人人回答「我不會這樣做，原因有2：1、沒平準金；2、要到明年7月才能領股息」。

專家表示，00929和00934的差別在於前者風險等級是RR5、後者為RR4，00929的成分股清一色都是科技個股，而00934則添加了非電子族群，像是萬海、聚陽、豐泰、華固、寶雅、東鋼、遠雄、中保、裕民、巨大等，投資人如果偏好全部電子可選00929，否則就可考慮00934。

除此之外，00934因為剛上市的關係，要到明年7月才會開始配息。專家指出，雖然00934要到明年7月才會配息，但這期間的配息或是上漲並不會消失不見，而是會灌到淨值裡面，所以對於沒有急需現金需求的人，可以買進00934；但如果希望每個月都有現金流入的人，則可以選擇繼續留在00929。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。