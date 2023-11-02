還給民眾清新空氣 環境部破獲螺絲工廠排放白煙

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環境部環境管理署利用智慧物聯網（AIoT）監控環境空氣污染情形，近日發現有部分區域出現異常告警通知，經與高雄市政府環境保護局分析周遭環境及大氣擴散條件後，鎖定重點查核熱點，在高雄市岡山區正氣路附近，督察發現一家螺絲工廠，在廠房後方正以大型抽風扇將廠房內蓄積的白色粒狀污染物向廠外排出，一陣一陣的白色粒狀污染物累積在廠房外侷限狹窄空間內，白濛濛一片如同陷入濃霧之中，不僅造成視線模糊，更令人眼睛及呼吸道感到不適。

環境部表示，當督察人員進入該螺絲工廠中，廠內正進行螺絲打頭及搓牙製程，炙熱的螺絲熱氣與降溫油脂之油氣相互作用，產生明顯的粒狀污染物，廠內局部裝設抽氣設備，因馬力不足致無法有效捕捉污染物，不僅廠內員工作業環境堪慮，工廠附近的空氣品質也大幅下降。督察人員立即進行蒐證，依違反空氣污染防制法第32條規定告發，依法可處罰新臺幣10萬元以上500萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停止作為或污染源之操作，或令停工或停業。

受罰螺絲工廠廠長認為，每家生產螺絲的工廠多少都會產生粒狀污染物，這樣粒狀污染物飄出廠房罰，實在很委屈，但是環境管理署強調，事業在各級防制區或總量管制區內，不得因從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣中，況且粒狀污染物濃度都已影響到視線能見度，顯然大量粒狀污染物已污染空氣。事業單位追求營收利潤，卻不願投資空氣污染防制設備妥善處理製程廢氣，造成空氣污染，實在不應該。

環境管理署呼籲事業單位，除了追求產能提升，增加收益外，也應做好污染防制工作。在南部地區空氣品質逐漸不良的秋冬之際，將透過智慧物聯網執行空污智慧督察專案，強化管控高污染潛勢熱區的事業，減少空氣污染物因大氣擴散條件不佳而持續累積，即早示警並降低對民眾健康的影響。環境管理署亦將持續透過地方好夥伴平台，與高雄市政府環境保護局採取相關管制措施，以改善秋冬之際的空氣品質。