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坎貝爾被正式提名美國副國務卿 凸顯重視印太戰略

  • 旺報即時 吳泓勳
美國白宮在當地時間1日正式提名美國國安委員會印太事務協調員坎貝爾擔任常務副國務卿。（美聯社）
美國白宮在當地時間1日正式提名美國國安委員會印太事務協調員坎貝爾擔任常務副國務卿。（美聯社）

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根據美國白宮網站消息，在當地時間1日美國總統拜登宣佈提名美國國安委員會印太事務協調員、「中國問題專家」庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）出任常務副國務卿。多家美國媒體分析認為，這表明拜登政府對「印太戰略」的重視，顯示華盛頓依然重點關注「對抗中國影響力」。

根據觀察者網報導，現年66歲的坎貝爾被認為是美國政府的「亞洲事務專家」，曾在歐巴馬任內擔任美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿。如今幾乎參與拜登政府在亞洲政策方面的一切事務，包括創建美日印澳「四方安全對話」（QUAD）和促成美英澳「三邊安全夥伴關係」（AUKUS）。

根據美聯社與《華盛頓郵報》等美媒認為，在美國忙於應對歐洲和中東地區的激烈衝突之際，拜登選擇提名其亞洲事務助理為國務院的二號人物，表明拜登政府對「印太戰略」的重視，顯示華盛頓依然重點關注「對抗中國影響力」。

曾在小布希任內擔任白宮國安委員會亞洲事務主任的車維德（Victor Cha）認為，韓國和日本等美國盟國依然對局勢感到擔心，但讓坎貝爾出任國務院二號人物可以增強他們的信心，表明拜登政府致力於推進和實施其「印太戰略」。

從程序上來說，拜登對坎貝爾的提名還需要獲得美國國會參議院的批准。美國國務院發言人馬修·米勒表示，國務院希望參議院儘快通過提名。前任美國常務副國務卿舍曼已於7月退休離任，坎貝爾上任將填補美國國務院持續數月的真空狀態。

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