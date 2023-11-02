坎貝爾被正式提名美國副國務卿 凸顯重視印太戰略

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據美國白宮網站消息，在當地時間1日美國總統拜登宣佈提名美國國安委員會印太事務協調員、「中國問題專家」庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）出任常務副國務卿。多家美國媒體分析認為，這表明拜登政府對「印太戰略」的重視，顯示華盛頓依然重點關注「對抗中國影響力」。

根據觀察者網報導，現年66歲的坎貝爾被認為是美國政府的「亞洲事務專家」，曾在歐巴馬任內擔任美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿。如今幾乎參與拜登政府在亞洲政策方面的一切事務，包括創建美日印澳「四方安全對話」（QUAD）和促成美英澳「三邊安全夥伴關係」（AUKUS）。

根據美聯社與《華盛頓郵報》等美媒認為，在美國忙於應對歐洲和中東地區的激烈衝突之際，拜登選擇提名其亞洲事務助理為國務院的二號人物，表明拜登政府對「印太戰略」的重視，顯示華盛頓依然重點關注「對抗中國影響力」。

曾在小布希任內擔任白宮國安委員會亞洲事務主任的車維德（Victor Cha）認為，韓國和日本等美國盟國依然對局勢感到擔心，但讓坎貝爾出任國務院二號人物可以增強他們的信心，表明拜登政府致力於推進和實施其「印太戰略」。

從程序上來說，拜登對坎貝爾的提名還需要獲得美國國會參議院的批准。美國國務院發言人馬修·米勒表示，國務院希望參議院儘快通過提名。前任美國常務副國務卿舍曼已於7月退休離任，坎貝爾上任將填補美國國務院持續數月的真空狀態。