嘉義縣既有露營場80家 17件提出土地許可申請 已核准通過4件

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國人休閒活動很愛露營，惟許多露營場地就坐落於農牧用地或林業用地中，為此，中央露營場管理機關去年放寬位於農牧或林業用地上的微型露營場，得依法申請設置。嘉義縣文化觀光局表示，盤點轄下約80家既有露營場，經營者大多表達願意提出設置申請，目前已有17件土地許可申請案，其中核准通過四件，通過比例23.5％，遠高於全台平均13.7％！

文化觀光局表示，嘉義縣針對既有露營場不以裁罰為納管手段，因此將去年下半年至今年底定調輔導設置申請階段，輔導位於19項環境敏感地區的露營場退場，或另以適法方式申請。

文化觀光局表示，輔導初期首重訂定地方管理規則，嘉義縣率全國之先訂定「嘉義縣露營場管理注意事項」，針對露營場集中的番路鄉、阿里山鄉、梅山鄉及竹崎鄉，分別在2月、7月及8月辦理四場次座談會，縣府八個管理單位機關列席，除一一回覆民眾問題，也將彙整至交通部觀光署。

文觀局長徐佩鈴表示，目前盤點約80家既有露營場經營者多表示願提出設置申請，只不過申請文件準備有難度，文觀局委託專業廠商個別輔導業者，目前約70家已現場丈量及評估申請方向，之後將陸續代為申請。

文觀局統計，嘉義縣目前已有17件土地許可申請案，其中核准通過四件，通過比例23.5％，高於全台平均13.7％；而未通過案也都主動聯繫申請人修正方向。

文觀局透漏，因涉及重大安全疑慮及違反區域計畫法，觀光署針對位於19項環境敏感地區的露營場，已函請地方政府今年底以輔導退場，業者若不清楚是否位於前開地區，請在營建署環境敏感地區單一窗口網站查詢。

此外，若查詢結果僅部分土地位於前開地區者，還能透過土地分割方式，就分割後的允設部分提出申請，但就全區均位於前開地區者，則須於期限前退場，違者將依區域計畫法裁處最高30萬元，並停止供水、供電或強制拆除。

文觀局呼籲既有露營場經營者於今年底前提出申請，縣府將配合中央管理期程，113年依相關法規加強稽查裁處，如有設置申請或環境敏感地區查詢疑問，得參閱文觀局露營場資訊專區！