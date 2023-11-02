《國際金融》聯準會完成升息？ 小摩CEO唱反調：恐再升「這麼多」

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在聯準會周三發布貨幣政策決議後，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，由於通膨「更黏著」（stickier），聯準會仍有可能額外升息75個基點(3碼)，並警告企業應為這種最壞的情況做準備。

聯準會如市場普遍預期連續第2次會議維持基準利率不變，仍介於5.25%～5.50%，且不排除再度升息的可能性，但主席鮑爾會後的談話令投資人看好升息已經完成。

投銀Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，鮑爾的用詞不像在之前記者會那樣，對利率可能「升更高、高更久」（higher-for-longer）那麼果決。

數小時後，摩根大通執行長戴蒙表示，我認為他們這麼做是對的，在此暫停並看看會發生什麼事，但我認為他們還沒有完成升息。

在摩根大通於德州舉行的「Make Your Move Summit」會議上，戴蒙在接受雅虎財經獨家採訪時表示，對於聯準會未來再次升息的幅度，他認為可能是25個、50個、乃至於到75個基點，「我不是要預測會再升多少，我只是認為未來再度升息的可能性比其他人所想的要高」。

聯準會的11月會議聲明上修了對第三季美國經濟的評估，稱第三季經濟活動「強勁」擴張。而在之前的會議，該央行稱經濟「穩步」增長。

上周發布的美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率達到高達4.9%，且主要由消費者支出所推動。

戴蒙周三在訪談中表示，聯準會此時暫停升息是正確的，但我認為通膨有可能比人們所想的更為僵固一些，而且過去幾年來美國的財政和貨幣激勵措施也比人們所想的更多。失業率也非常低。我們就再看看吧。

這幾個月來戴蒙一直在警告利率仍有可能飆升，不利於那些在利率偏低時承擔過多風險的人。在摩根大通於10月13日發布財報時，戴蒙警告「這可能是數十年來全世界最危險的時刻」。

他尤其擔心聯準會量化緊縮（QT）的影響，在外國政府放慢購買美國公債之際，聯準會縮表會增加債券供應。戴蒙周三表示，這可能會給美國10年期公債殖利率帶來更大壓力，到某個時候，這將擾亂市場。

他並表示，在經過數十年的低利率後，市場可能面臨「巨變」，並列舉出一些他所謂的「長期的通膨影響」，包括美國龐大的赤字、新的國內支出項目，以及依賴政府社會安全網的老化人口。

戴蒙表示，我認為未來不會出現任何通貨緊縮的情況。摩根大通已經為「長期利率升更高、高更久」做好準備。他並警告，隨著利率居高不下，你會看到很多人在「裸泳」。