人行：精準實施差別化住房信貸政策

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中國人民銀行、大陸外管局2日召開擴大會議，會上提出，要因城施策指導城市政府精準實施差別化住房信貸政策，促進房地產市場健康平穩發展。此外，穩定市場預期，及時糾偏外匯市場順周期、單邊行為，防範人民幣匯率大起大落風險。

人行公布的新聞稿指出，會議由人行行長潘功勝主持，會上指出，要根據日前召開的中央金融工作會議部署接下來的金融工作。

會議提出以下重點：一是堅持對金融工作的集中統一領導。二是堅持金融服務實體經濟的宗旨。始終保持貨幣政策的穩健性，更加注重做好跨週期和逆週期調節，充實貨幣政策工具箱，為穩定物價、促進經濟增長、擴大就業、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境。因城施策指導城市政府精准實施差別化住房信貸政策，有效滿足房地產企業合理融資需求，促進房地產市場健康平穩發展等。

三是堅持統籌發展和安全。穩妥處置重點區域和重點機構風險，打擊非法金融活動。做好金融支持地方債務風險化解工作，推動建立防範化解風險長效機制。綜合施策，穩定市場預期，及時糾偏外匯市場順週期、單邊行為，防範人民幣匯率大起大落風險。

四是堅持深化金融改革。加快建設現代中央銀行制度，健全貨幣政策和宏觀審慎政策「雙支柱」調控框架。深化利率匯率市場化改革，健全市場化利率形成、調控和傳導機制。

五是擴大金融高水準雙向開放。穩慎扎實推進人民幣國際化，深化外匯領域改革開放，促進貿易和投融資便利化。穩步擴大金融市場制度型開放，拓展內地和香港金融市場互聯互通，支持和鞏固香港國際金融中心地位。