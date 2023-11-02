培育青年重點產業所需技能 投資青年就業方案第二期繼續進行

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近年來因少子化因素影響，致青年勞動人口呈逐年下降趨勢，為因應產業發展趨勢及青年面臨疫後的就業環境，勞動部自112年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，以協助青年職涯發展、培育並引導青年穩定就業。其中配合政府推動國家重點產業所需專業技術人力需求，勞動力發展署自112年7月1日起推動辦理「青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫」，希望引導青年對接國家發展重點產業所需人力需求缺口，厚植重點產業所需專業技術人力。

發展署指出，獎勵計畫主要分為二個階段，首先針對15歲至29歲青年取得22個重點產業相關職類技術士證後，核發「證照獎勵金」，希望激勵青年提升技能水準、增進職場就業優勢。其次，針對青年取得重點產業相關職類技術士證後，從事重點產業對應行業的工作達90日以上，再予核發「就業獎勵金」，以期具備重點產業專業技能的青年投入相關領域產業工作，補實產業所需人力。相關獎勵金依技術士證各級別取得難易程度分別為甲級2萬元、乙級1萬元及丙級5千元，以增進青年提升專業層次的誘因。

發展署進一步表示，此計畫自112年7月1日開辦，其中以「電腦軟體應用」、「工業電子」、「視覺傳達設計」、「機械加工」及「電腦硬體裝修」5職類最為熱門，顯見青年對於國家推動資安、人工智慧、通訊、設計服務及智慧機械等重點產業充滿期待，進而積極培養相關技能，取得專業證照，以增加就業優勢，未來將持續觀察成效，列為政策精進參考。

發展署提醒，112年全國技能檢定第三梯次學科測試將於11月5日舉行，青年如有報名參加22個重點產業相關職類技能檢定，都可以把握最後時間，加緊衝刺努力，未來待學科及術科測試及格，取得技術士證後，只要符合資格條件，均可向發展署技能檢定中心申請相關獎勵金，該中心已建置線上申請系統，歡迎多加利用。