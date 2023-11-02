富邦連3年穩居台灣最大集團 台積電首度擠進前10大

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CRIF中華徵信所今天公布最新調查顯示，資產總額排名中，富邦集團以資產總額新台幣12兆4904億元，連續第3年穩坐台灣第1大集團寶座，台積電則以資產總額4兆9956億元首度擠進前10大集團之列，名列第8。

根據CRIF中華徵信所（CRIF）最新公布的「2023年版台灣大型集團企業研究」調查結果顯示，2022年全球歷經高通膨、美國升息及俄烏戰爭，但台灣百大集團資產總額及營收總額仍分別創下139兆148億元及37兆7271億元歷史新高。

不過，受到全球高通膨、美國升息、防疫保單賠償、新台幣大幅波動的影響，稅後純益總額較2021年大幅衰退9.58%，僅3兆3813億元。

以資產總額來看，前10名依序為富邦、霖園、中信、台灣金控、潤泰、鴻海科技、新光、台積電、合庫金控與第一金控。

調查顯示，富邦集團以資產總額12兆4904億元，連續第3年坐穩台灣第1大集團寶座。霖園集團以12兆1668億元仍居第2大集團。不過，兩大集團資產總額差距已由2021年的5616億元縮小到3236億元。

CRIF指出，如果霖園集團有大型併購案，未來百大集團寶座仍有可能隨時易主，兩強相爭集團寶座將為常態。百大集團新進榜集團則包括板信銀行集團、世界先進、台灣鋼鐵集團及華通電腦集團。

百大集團調查中，有6大集團連續10年營收淨額成長，依2022年營收淨額排列分別是聯華神通集團、台積電、文曄集團、瑞昱半導體、中租控股集團、陽信銀行集團。

CRIF指出，2022年百大集團資產總額達139兆449億元，連續16年創下歷史新高。百大集團的資產總額取決點上升到798億元，已直逼800億元，刷新百大集團的入選門檻，這也代表未來「800億元」可能成為百大集團的基本條件。

觀察資產總額前10大集團，金融集團仍占有6席，儘管比2021年減少一席，但仍是主力。值得關注的是台積電，以資產總額4兆9956億元首度進入資產總額前10大集團並排名第8名。第一金控集團則是在2021年被擠出前10大集團後，2022年再度重回前10大集團榜內。

至於營收總額前10大集團，前10名依序為鴻海科技、聯華神通、台塑、台積電、和碩、金仁寶、廣達電腦、緯創資通、長榮與大聯大控股。

CRIF指出，鴻海科技集團以營收淨額7兆7618億元持續第15年蟬聯榜首，2025年有望突破8兆元大關。2021年被台塑集團擠下第2名的聯華神通，因集團旗下美國上市公司新聚思科技子公司於2021年併購Tech Data，擴大全球業務板塊，2022年以營收淨額3兆38億元重回第2名。

穩居第4名的台積電也緊追在台塑集團之後，因高效運算晶片需求大增及加速5奈米出貨，使營收也創下新高，營收成長率高達42.57%，也是百大集團營收成長率排名第3名。