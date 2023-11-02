運安會：台灣無真正自駕車 開輔駕系統事故都查

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國道上電動車自駕事故頻傳。國家運輸安全調查委員會主任委員林信得今天說，台灣並無真正自駕車，但只要開啟先進駕駛輔助系統（ADAS）的車輛事故，無論是否有死傷，都會調查。

林信得上午到立法院交通委員會，報告運安會業務及113年度預算。

因電動車快速成長，國道發生愈來愈多電動車以自動駕駛造成的事故，朝野立委紛關注運安會的公路事故調查，民進黨立委許智傑說，運安會不能再依目前的做法，公路事故死亡3人以上才調查。

林信得答詢表示，依據事故調查法的精神，只要運安會認為有必要調查時，就可啟動調查，事實上，運安會已做好準備，只要有開啟先進駕駛輔助系統（ADAS）的車輛事故無論否為電動車，無論是否有無死傷，運安會都會調查。

林信得會後接受媒體訪時說，很多人會以為電動車都有自駕功能，事實上台灣並無真正的自駕車，自駕車有6個等級，台灣目前進口的車輛，都是1或2等級，但車商常會誤導消費者是2.5或3等級，有點害人，讓不少車主以為所買的電動車就可雙手不握方向盤下，自動駕駛。

林信得說，國道上已發生多起電動車撞上高速公路局的緩撞車，就是電動車即使開啟先進輔助駕駛系統，現在的功能對緩撞車仍無法辨識。

林信得坦言，調查車輛是否有開啟先進駕駛輔助系統，難度頗高，要調閱行車紀錄器、監視器，甚至衛星，運安會人力也有限，但該做的事還是要做，也要讓車商重視。