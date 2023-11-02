高雄市新商業會歡慶第77屆商人節 表揚優良公司(商號)及優良會員

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高雄市新商業會舉辦「高雄市商業界慶祝第77屆商人節暨表揚大會」，於11月1日上午在林皇宮熱鬧登場，由理事長劉正光主持，高雄市市長陳其邁特地到場致意並頒獎表揚優良公司(商號)，現場冠蓋雲集，隨後的餐敘席開40多桌，氣氛相當熱鬧，為本次慶祝商人節及表揚大會畫下完美句點。

包括經濟部國際貿易署高雄辦事處主任盧惠珠、財政部高雄國稅局副局長李志忠、行政院政務顧問劉坤福、全國商業總會常務理事王為模、台灣商業聯合總會理事長張平沼、市府經發局長廖泰翔、高市工業總會理事長蔡圖晉、高市商業會副理事長陳義雄、高雄醫學院院長侯明鋒及國民黨高雄市黨部主委黃昭順等多人也紛紛到場致意。

劉正光理事長說，近三年來，疫情、戰火等風雨不斷，所幸大家攜手同心，刻苦經營，總算涯了過來。他感謝理監事們的共體時艱，出錢出力，也感謝會務人員的盡忠職守，更感謝會員夥伴的堅守崗位、努力不懈。他提到儘管經濟環境惡劣，但新商業會從事社會慈善公益，向不落人後，並已深植人心;未來會一本初衷，持續努力外，也願與市府、市民一起打拚， 共同締造「淨零ｘ科技、宜居、幸福、魅力」的新城市，讓高雄邁向全世界。

陳其邁市長致詞，高雄市於2021年各行業營利事業銷售額突破5.57兆元，成長幅度為六都之首，2022年為5.87兆，增加1.3兆，更超越了新北市，他歸功是在場所有人打拚而來。他接著說，輕軌年底成圆，而捷運黄線、紅線、林園線，也將四線齊發，後續也會配合建設開發，使路網更圓滿。陳市長也感謝大家的努力，使得高雄城市競爭力，由縣市合併初期的5、6名，晉升為第一名。

本次受獎的商號及個人包括：優良公司(商號)强生藥局和强生遊艇公司等83家﹔禮貌從業人員得崴眼鏡光學有限公司傅義城和台銀鳳山分行陳秀麗等78人﹔各公會優良會員先崎企業有限公司和總源電腦有限公司等118家﹔高雄市新商業會優良會員新吉美百貨行和開心購小鋪等14家。