陸查富士康只是起手式！謝金河揭外溢效應 美3巨頭衝擊更大

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【旺得富理財網 李澍】富士康遭到大陸查稅，財信傳媒董事長謝金河今（2）日再度評論，富士康產線外移導致河南鄭州周邊產業蕭條，現在大陸失業率急遽上升，正好是算總帳的時候，富士康享有幾10年的優惠都得明算帳；此外，他也點名3家美國最具代表性的企業，在接下來的外溢效應中，可能直接受到更大衝擊。

謝金河今日以「富士康事件的外溢效應」為題進一步評論富士康遭到大陸查稅事件。謝金河指出，從中共中央透露出來的訊息顯示，這次富士康事件的查稅事件和富士康這些年一直在進行的供應鏈移動有關，最直接的源頭就是蘋果供應鏈。

謝金河提到，陸媒第一財經去年曾經報導，富士康生產線從大陸外移，周邊淪為空城，河南鄭州以往繁榮的商業街變得冷清，店鋪大多閉門停業，現在大陸失業率急遽上升正好是算總帳的時候；此時，富士康在大陸享有幾10年的土地、稅負補貼、減免都得明算帳，對企業影響最直接的，是響應共同富裕，即捐出一筆錢，或是改變供應鏈外移策略，繼續深耕大陸；富士康怎麼選，很快就會有答案。

但接下來的是富士康的外溢效應，美系大廠可能直接受到更大衝擊；謝金河表示，眼前最有代表性的企業是蘋果、特斯拉及星巴克，也就是過去在大陸市場享有很大市占率，靠大陸市場衝高業績；然而，目前大陸本地產業正在茁壯的，Vivo、Oppo、小米、華為的手機正在削弱蘋果在大陸市場的占比。

瑞幸咖啡急攻大陸市場，星巴克正節節敗退；最可怕的是大陸的電動車正在搶攻全球市場，比亞迪愈來愈強，這次日本車展，豐田已感受到沈重壓力，特斯拉可能是最大的受害者；最近特斯拉股價跌不停，股價一度跌破200美元，市值跌破7,000億美元，從比亞迪及蔚小理、零跑等電動車廠殺價搶市占率，看起來壓力會愈來愈大。

最後，謝金河表示，這些年，大陸用大市場練兵，外企先嚐甜頭，接下來吃苦頭的戲碼會一直上演。