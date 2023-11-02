龍崎1周內穿山甲1死2傷 才剛斷奶尾巴疑遭遊蕩犬咬傷

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穿山甲是台灣淺山地區稀有保育類野生動物，台南龍崎牛埔地質公園頻見穿山甲現蹤，遺憾的是，近1周已陸續發現3隻穿山甲受傷，其中1隻無礙已野放追蹤，1隻全身性感染死亡，昨晚又有1隻1歲剛斷奶的穿山甲尾巴疑遭遊蕩犬咬斷一截，已送屏科大野生動物收容中心救治。

台南社大上周日才開心舉辦穿山甲婚禮，為台南第一個地質公園穿山甲嫁往隔壁馬頭山地質公園的穿山甲，呼籲各界一起守護穿山甲棲息地，不過，短短1周卻發生3起穿山甲傷亡的憾事。

台南社大指出，這已經是在地居民1周來發現的第3隻穿山甲，第1隻穿山甲經檢查身體無大礙，繫上追蹤器後已現地野放，第2隻穿山甲10月30日在路邊被發現時，身體虛弱沒活力，送屏科大野生動物救援中心檢查後，發現其年老體內有感染，搶救無效，11月1日早上宣告死亡，死因待解剖化驗；第3隻尾巴疑似被野狗咬傷，昨晚被牛埔居民在住家附近發現通報。

屏東科大保育研究所助理教授孫敬閔說，目前淺山地區遊蕩犬狀況非常嚴重，導致穿山甲等野生動物遭犬傷事件頻傳，呼籲民眾切勿將不想飼養的狗隨意放生到野外，也請飼主將狗繫上項圈與牽繩，避免路過民眾發生狗追車的意外。

台南社大環境小組研究助理陳泰豪表示，原本架設用於監測野生動物的自動相機，近2年拍到野狗次數增多，相對野生動物紀錄影像減少，懷疑與野狗數量已達群聚，導致野生動物棲地受壓迫，而減少出現頻率，呼籲政府應重視此一問題並盡速解決，避免更多野生動物受害。他說，昨晚遭咬斷尾巴的穿山甲才剛斷奶就遭野狗攻擊斷尾，「看了真的很難過」。 台南社大環境小組晁瑞光說，龍崎地質公園周邊生態豐富，尤其在有牛埔溪貫穿整個龍崎泥岩惡地的情況下，生態系統顯得相當完善，呼籲台南市政府盡快完成認養地質公園的程序，並重視當地遊蕩犬造成的問題，對當地野犬施行高密度抓紮，減少遊蕩犬繁衍。

他也建議，當地飼主於下午6點後應將飼養的犬隻做定點安置，避免犬隻與穿山甲的活動時間重疊，減少穿山甲發生犬傷意外。

台南社大今年初開設「龍崎生態巡守隊」課程，讓在地志工提升環境的敏感度，並了解野生動物保育重要性，志工也可運用所學於這幾次穿山甲救傷通報及緊急處理，為守護在地野生動物盡一份心力。