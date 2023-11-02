《國際政治》搶救低聲望 日相岸田再用錢海戰術

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在啟程造訪東南亞前夕，日本首相岸田文雄2日宣布，為了拉抬景氣以及協助生活遭受通膨影響的家庭，決定再祭出大規模的經濟成長刺激計畫。但政治評論員直言，其實岸田真正的目的，是想搶救自己不斷下滑的支持度。

岸田指出，各項新措施實施起來至少要花17兆日圓，約1132億美元，其中包括減稅與其它成本所造成的影響。還有大約13.1兆日圓，約871億美元的支出金額，將由追加預算的方式來處理。

岸田表示，日本目前是過去30年以來，首次進入新經濟發展的階段，最重要的是強化日企獲利能力，進而變成員工加薪的來源。更多的政策細節，預定在2日下午以後再對外發布。

日媒指出，整項支出中，外界比較關心的有兩部分，一個是受薪階級的所得減稅，以及住宅的退稅項目，總金額大概在3.5兆日圓。另個是補助低收入戶，至少要花費1兆日圓。

彭博社認為，日本會推出這項新措施，是岸田為了平息不滿通膨大漲的當地民眾，不斷在批評岸田政府沒有作為。日本物價近年來漲得很多，即使上班族有被加薪，但幅度也被通膨的漲幅給吃掉。

這次刺激計畫的支出金額，雖較新冠疫情期間的之前幾項花費要少，但卻高達彭博社10月所彙整的外界預估值的兩倍之多。根據日本政府這次初步規畫，財政支出達21.8兆日圓。

調研單位標普全球市場智財（S&P Global Market Intelligence）認為，有些不喜歡退稅的民眾，會認為退稅只是一時的。很多人會把錢先存起來，用來支付日後貴參參的稅金。

標普全球市場智財也懷疑，日本這次還稅於民所帶來的影響力，還不如直接發錢給大家，可以拿到實質白花花的鈔票。彭博社表示，即使岸田文雄發布了這項大規模激勵景氣的計畫，支持率應該還是拉不起來。

根據日經新聞以及廣播新聞網ANN，這兩家日媒上周的民調，岸田支持率度，已經掉到擔任首相兩年以來最低，前者調查結果是33%，後者為26.9%。日經指出，約三分之二受訪者對上述的所得稅減收政策有意見。

日本媒體報導，這次所得稅減免金額為每人3萬日圓，住宅退稅則為每人1萬日圓。不過，恐怕要到2024年6月才會開始執行。緩不濟急之下，對不少每天生計都被通膨壓得喘不過氣來的日本家庭來說，可說是一種看得到但吃不到的煎熬。

標普全球市場智財認為，對日本家庭來說，上班族真的有加薪才是最大的幫助。日本政府現在應該要集中火力，幫助各個當地企業創造出容易提升薪資的環境才對。

幾十年以來，為了擺脫通貨緊縮的糾纏，日本政府一直依賴在低利環境下，大量借錢來救經濟。但日後經濟能不能如日本所願般成長，現在看起來還是個問號。更何況，日本央行也有可能改變現行的超寬鬆貨幣政策，日本政府屆時要背的債務將會更重。

根據IMF（國際貨幣基金組織）的統計，到目前為止，負債累累的日本政府所積欠的債務金額，相當於自己經濟成長的2.55倍，已開發國家中，日本排名第一。

彭博社指出，這項新的刺激經濟成長計畫雖出台，但對於暴增的軍武支出以及如何解決低生育率等，它項亟待解決的議題，岸田並沒有清楚道出所需之資金來源途徑。除了拉抬目前疲弱的需求外，日本政府還希望國家未來能再茁壯，像是鼓勵日本國內業者投資並研發半導體產業等。