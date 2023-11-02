《汽車股》車市銷量旺 汽車股3雄衝鋒

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【時報記者葉時安台北報導】台灣汽車市場銷量暢旺，今年全年可望銷量超過47萬台，衝上近18年新高，帶動股價向上，納智捷電動車題材的裕隆(2201)、MG題材的中華(2204)、手握多款熱門車的和泰車(2207)股價集體上漲3%以上，機車銷售連18罐的三陽工業(2206)也同樣漲約2.5%，裕日車(2227)則持平，汽車股齊拱，類指重返短均。

台灣汽車市場單月銷量4萬540台，月增9.3%、年增10.7%；前10月銷量39萬260台，改寫近18年新高紀錄。而年底促銷持續推出，可望帶動年底行情，今年全年銷量預估突破47萬台，亦年度改寫18年新高水準。

單月品牌銷量前十名，TOYOTA銷售1萬1266台，市占達27.78%；HONDA銷售3268台，NISSAN、BENZ、HYUNDAI、LEXUS銷售達2000台以上；MG銷售1798台排第八，單月掛牌數字締造歷史新猷，月比大成長43%。

和泰車TOYOTA+LEXUS單月銷售1萬3285台，市占達32.8%，年增8.1%、月增24.1%；中華MITSUBISHI+CMC+MG單月銷售5167台，市占12.7%，年增46%、月增19.1%；裕隆NISSAN+INFINITI銷售2408台，市占5.9%，年增14.9%、月增3.5%。

和泰車持續蟬聯冠軍寶座，COROLLA CROSS熱銷超過3000台，持續稱霸全車種銷售冠軍；今年9月剛上市的YARIS CROSS也繳出超過1400台銷量成績。和泰車2023年TOYOTA累積到10月銷售已突破10萬台。

受高齡化社會需求及政府推動長照2.0政策影響，台灣福祉車銷售台數已從2017年約500台成長至2023年1~8月約1500台。和泰車為提供顧客更多元商品選擇，2024年式GRANVIA新推出福祉車款，鎖定長照交通車、復康巴士或家中有高齡長者的自用客群。

由和泰車代理的TOYOTA GRANVIA自2019年在台上市以來，廣受台灣客戶喜愛，滿足商務接送及精緻運輸等用車需求，已銷售超過2500台，為進一步打造友善無礙的交通環境，推出全新TOYOTA GRANVIA福祉車，以迎合更多特殊族群用車需求。