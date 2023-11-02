梅西中國行據指因李克強去世取消 以示尊重

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阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）原定本月的中國行取消。英國衛報報導，巡迴賽推廣商NSN說，取消巡迴賽的決定是為了對上週去世的前中國總理李克強表示尊重。

梅西目前效力於美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊（Inter Miami CF）。英國衛報（The Guardian）1日引述邁阿密國際隊官網消息報導，由於中國方面出現意外情況，本次中國巡迴賽取消。

邁阿密國際隊官網並未詳細說明「意外情況」，但英國衛報則引述巡迴賽推廣商NSN說，取消巡迴賽的決定是為了對上週去世的前中國國務院總理李克強表示尊重。

另據香港01今天報導，隨後，邁阿密中國行中國主辦方官方微博「邁迦SuperCup超大杯」發文證實上述消息，「很遺憾的通知，邁迦SuperCup超大杯因故無法如期舉辦。對此，我們深表歉意」。

此前，邁阿密國際10月15日宣布，球隊將於11月開始中國之行，到中國與當地球會進行熱身賽。這可能將是梅西一年內第二次到訪中國。

球隊當時也透露，屆時將與中國超級聯賽球隊進行兩場熱身賽，第一場將於本月5日在青島青春足球場對陣青島海牛，第二場於8日在鳳凰山足球場對陣成都蓉城。

李克強上月27日在上海因心臟病發去世，遺體今天火化，中國官方在天安門廣場等地降半旗誌哀。