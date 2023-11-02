香港近年幾十萬人才外流 美媒：港府忙補救吸引大陸人「換血」

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據美國之音引述美聯社報導，北京近年在香港強推《香港國安法》並對公民自由的打壓令數以萬計的專業人員近年逃離香港，造成香港嚴重「失血」。但是，觀察人士指出，這種人才外流的情況在某種程度上被從中國大陸內地來港的大陸移民所抵消，形成一種「換血」。

美聯社1日報導說，曾是亞洲金融中心的香港通過2022年啟動的「高端人才通行證計劃」（Top Talent Pass Scheme ,TTPS），吸引了數以萬計的中國大陸簽證申請人。儘管這一計畫面向全球，但90％的成功者都來自中國。

根據美聯社對20位大陸移民的採訪，對於中國大陸人來說，香港的某些特質，例如比大陸更寬鬆的言論和網路自由、都市氛圍、不那麼具有壓迫性的職場文化和能力比關係更重要等，令香港還是具有吸引力。

報導引述一位20多歲的吳姓金融專業人員的話說，一些人將移民到香港視為獲得多一點自由和安全的途徑。吳先生說，他疫情期間在北京面對時常不可預測的封城感到恐慌。他曾有參與抗議封城的「白紙運動」的衝動，但是最後選擇了「潤」（run）。今年夏天他移民到了香港。

吳先生表示，他對港人對言論自由的嚮往深有同感，也很高興在香港具有強烈民族主義情緒的「粉紅」少了很多。他說，他很享受無需使用VPN就能自由上網，能自由地向其他國家打款或匯款。

報導稱，自《香港國安法》2020年6月底生效後，包括前民主派主要政黨的公民黨在內的至少50多個政黨、民間團體和組織被迫關閉和解散。同時，香港當局大力鎮壓曾經充滿活力的公民社會，嚴厲限制了言論自由和抗議活動，連個人紀念六四都遭到警察的拘捕。270多位多人，包括主要的民主活動人士和反對派政治人物被以「危害國家安全」等罪名逮捕、監禁，還有許多人被迫逃離香港流亡。此外，包括《蘋果日報》、立場新聞等親民主的媒體因被政府凍結資金無法運作而被迫停刊。

這些政治上的變化以及隨後的嚴厲的防疫措施迫使大批港人移民，人口從2019的750萬降低到了2022年年中的730萬。此外，大批跨國公司和銀行也撤離了香港。

美聯社表示，目前不清楚到底有多少香港人徹底離開香港，其中又有多少人是因為政治環境離開。不過，至今已經有12.38萬人移民到英國。還有數以千計的港人通過加拿大的特殊庇護政策獲得了加拿大的永久居住權。

報導稱，香港政府「高才通計畫」的目的是沖淡這種「人才外流」。根據香港入境處的統計，大約3.7萬名大陸人的簽證申請已經獲得批准。

到該計畫實施前的2021年底，香港已經有13.5萬在香港居住仍未滿七年而未獲得香港居民證的中國大陸人。香港有三分之一的居民是出生在香港之外的中國大陸其他地區以及台灣。

報導表示，美聯社採訪的多數中年的大陸移民都說，他們基本上是受香港能給予孩子更多教育機會所吸引。此外，美聯社採訪的多數大陸移民看來都對《香港國安法》沒有感到多少不安。

報導援引香港中文大學一位資深研究員分析，儘管大陸新移民可能緩解金融、IT等領域的人才外流，但是不可能彌補不同行業流失的人才。他舉例說，醫療行業失去了一些非常有經驗的專業人才，不可能輕易地被來自中國大陸的醫生取代。