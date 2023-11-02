罕見「倒立水母」現蹤台南 民眾驚呼：像水中盛開的花

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有民眾到台南市將軍區青鯤鯓扇形鹽田遊玩，發現水中竟有一朵一朵的花，但仔細一瞧，其實並不是花，而是會動的生物，當地居民好奇上網搜尋，查出牠是過去僅出現在高雄林園溼地公園、澎湖群島等地的「倒立水母」，如今罕見現蹤台南，就連住在當地超過70年的阿婆直呼「從來沒有見過，真是太美了！」最近這特殊景觀，吸引不少人朝聖。

將軍區青鯤鯓扇形鹽田過去是一個有名卻鮮少人造訪的景點，台南市政府觀旅局今年在上方打造純白裝置藝術「生命之樹」，成功引發話題，自8月開放後，人潮往來絡繹不絕，而鹽田特殊的生態景觀，也意外被發掘出來。

當地販售火燒蝦乾的業者陳麗秋說，日前帶著親友看「生命之樹」時，無意間在一處鹽灘發現外觀像盛開的花、擺動姿態又像水母的生物，其粉紅色澤非常漂亮，她70多歲的母親看到時也超驚訝，直說「從未見過」。

陳麗秋說，大家都不曉得這是什麼生物，後來特別上網查，原來牠是一種稱為「倒立水母」、「仙后水母」的生物，曾在屏東、綠島、澎湖群島與東沙島、高雄林園溼地公園等第被發現，但沒有在台南出現的紀錄。

將軍區青鯤鯓青山漁港今年4月罕見出現「藍眼淚」，讓這個小漁村意外暴紅；陳麗秋說，繼上次將軍區首度出現藍眼淚，大家認為應該是海流變化關係所致，這次又發現倒立水母，推測跟海流變動有關，很神奇。