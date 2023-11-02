這檔債券ETF上市一周衝破百億 投信喻退休投資神隊友

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退休族群的理財規劃首重考量「開源」與「節流」，現階段債券ETF正具備高配息率，可以滿足退休人士需要穩定「開源」的現金流入需求，是退休投資理財神隊友。國泰投信指出，以10月19日剛掛牌的國泰10Y＋金融債ETF為例，15元左右的小資價、具備獨有的月月配和收益平準金機制，上市不到一周，規模已突破百億元，正式入列百億級ETF，10月31日規模更已突破110億元。

國泰投信ETF研究團隊指出，國泰10Y＋金融債ETF月月配息有收益平準金，每個月都可以有一筆靈活的資金可做為旅遊或投資再運用，不用擔心受益人暴增影響配息率，該ETF追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，近期的到期殖利率高達約 6.71％（10／31），受到法人及一般散戶市場相當大的關注。

再加上債券ETF享有稅務優勢可以「節流」。以國泰10Y＋金融債ETF為例，免徵證券交易稅、免繳二代健保補充保費、資本利得免課證所稅，每月領到的配息收益屬於海外所得，家戶全年合計100萬元以下就免稅，若配息超過100萬元，也可再以最低稅負制之稅基計算，目前免稅額為 670萬，對大多數人來說更具稅務效率，可說是兼顧「高配息率現金流收入」與「低成本支出」的兩大退休投資要素。

國泰投信ETF經理人鍾郁婕進一步針對投資人關切的選舉行情說明，若考量台灣選舉行情對股債市的影響，其實觀察過往台灣股票投資市場中，一直以來都有所謂的選舉行情、大選行情的現象，也就是說每逢大選股市就有上漲的機會。

然而國泰10Y＋金融債ETF追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」，持有標的為全球大型銀行所發行的投資級債券，前五大持債公司像是美國銀行、摩根大通集團、富國銀行、高盛集團及花旗集團，皆為國際銀行業巨頭，受台灣政治影響較少，相對台灣股市近期波動較大，投資人可更安心持有。截至10月31日，國泰10Y＋金融債ETF收盤價14.78元，是目前市場上最便宜的公司債，每月幫自己存一張，再享每月領息就是開心。