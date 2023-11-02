陸「雙11」開打 揭開帶貨主播低價戰潘朵拉的盒子

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸年底購物盛會「雙11」熱鬧登場，今年電商與網企均主打「低價」催買氣，但登上微博熱搜的是「京東採銷喊話李佳琦」相關話題，超級帶貨主播李佳琦遭指與品牌方簽有「底價協議」，平台、品牌商、帶貨主播三方各說各話，連另一位主播「瘋狂小楊哥」也加入戰局，指李佳琦控價控庫存，逼得大陸監管部門出手調查「偽全網最低價」。究竟這些帶貨主播有何能耐憾動銷售市場？

大陸「雙11」全面引爆價格戰，各平台採用最簡單粗暴的低價策略，希望能夠「吸睛」也「吸金」，只不過，開賣首日就出事，品牌、平台、帶貨主播全部都捲入其中。

低價戰第一天 底牌就被掀開

就在「雙11」開賣前一天，品牌商海氏電器指電商平台京東未依照協議擅自調降產品售價，此舉將導致該公司與其他客戶的合約造成違約，產生巨額賠償，要求京東改回原價，並致函監管單位，以及向京東發出律師函。

稍後京東採銷人員證實遭海氏電器投訴，因其產品訂價低於李佳琦直播售價，違反該公司與李佳琦簽署的「底價協議」，恐面臨要賠償巨額違約金，並質疑個別頭部主播因一己私利損害品牌長期發展、傷害消費者基本權益的「二選一（指的是平台利用優勢地位或商家對其的依賴性，採取不正當手段強迫經營者在平台間「二選一」）」行為是否已經構成違法，要求相關單位對這種「偽全網最低價」的行為加以管理。

遭指有「底價協議」的海氏電器與李佳琦兩方立馬否認有簽訂協議或「二選一」的情事，李佳琦方面更強調定價權在品牌方。

只是話音未落，立即有人丟出「美ONE直播推广服务合同（美ONE為李佳琦所屬公司）」，其中明白記載，品牌方需保證提供的是全網「最低價格」，若違約需付人民幣200萬元的違約金及其他一切費用損失。而這等於坐實「底價協議」的存在。

很快，另一位超級帶貨主播「瘋狂小楊哥」也懟上李佳琦，起因於他在直播帶貨時，因產品價格低於李佳琦的賣價遭封鎖庫存，產品接連被下架，不滿商品因為一個人亂了套，痛批賣的多就有權力「挾持商家」，暗諷李佳琦控價控庫存，「全被他搞去了，全被他定的價」、「一個人能幹一個平台」。

對此，網友反應不一，有說李佳琦賣的不是真便宜，而是不准別人比他便宜。有人認為，這不證明了李佳琦真的是「全網最低價」，消費者才不管那些，誰便宜買誰的。有人指李佳琦此舉已涉及壟斷和不正當競爭，影響市場秩序。但也有人認為此事只是直播間的利益衝突，「神壇之上的李佳琦誰不眼紅」？

「底價協議」確有其事 違不違法很難說明

對於「底價協議」在業界是否存在一事，綜合多家陸媒的報導均顯示確有其事。

綜合陸媒報導，有電商業者指出，「底價協議」普遍存在，不止李佳琦，其他大帶貨主播也會和品牌簽類似的合約，違約金百萬元起，有的時候只是說法不一樣，可能合約並不叫「底價協議」或「二選一」等，一般主播如果能有單場銷售額過億的就有資格談。

直播業界人士也說，類似的底價協議在直播行業內屬常規操作，幾乎是主播和品牌方合作的前提條件，只是李佳琦相對話語權更強。

至於「底價協議」是否構成壟斷、不當競爭等法律上的問題，目前學者專家說法也不一。

北京市京師律師事務所律師孟博指出，根據上海市市場監督管理局印發的《上海市網路直播行銷活動合規指引》規定，直播間運營者或者主播和平台內經營者簽訂協定的，不應要求平台內經營者簽訂「最低價協定」或其他不合理排他性強制條款。

上海大邦律師事務所律師游雲庭認為，此事有違反《反壟斷法》的法律風險，但《反壟斷法》有一定適用門檻，比如濫用市場支配地位要有具備市場支配地位的能力，構成壟斷協議行為要有排除限制競爭的效果，不是說限價就是違法。

此事沸沸揚揚地吵了近一個星期之後，大陸官方出手了。上海市市場監督管理局反壟斷辦工作人員表示，「已關注到此事，目前正在調查核實過程中，如果發現違法行為，會進行查處。」

超級帶貨主播喊水會結凍？讓數字來說話

根據中國商務部發布的資料，今年前三季大陸直播電商銷售額達人民幣1.98兆元、增長60.6％，占網路零售額的18.3％；帶動網零增速7.7個百分點，不只帶動消費增量，還能促進創業就業、推動產業轉型，直播電商發展態勢強勁。

接著來看看這些超級帶貨主播的實力，以指標性的「雙11」來看，身陷風暴的李佳琦今年「雙11」首日其直播間銷售額約為人民幣95億元，辛選的單日營業額為34億元，「瘋狂小楊哥」則是8,500萬元至1.5億元，章小蕙則有1億元的營業額。

雖然李佳琦的營業額遙遙領先其他主播，但仍遠遠不如去年的215億元，甚至比前年的106億元還低，然對一般人來講，這數字根本就遙不可及，甚至比許多企業的營收還來得高。

中國網財經報導，以去年李佳琦「雙11」首日215億元的營業額來跟A股的上市公司比較，有4,000家以上的公司年營收不到200億元。說李佳琦一人單挑一間公司，一點也不跨張。

所謂江山代有才人出，近來大陸直播界又冒出了名為鄭香香的直播主，她以3秒介紹一種產品的「光速帶貨」爆紅，累積觀眾人數突破1.2億，7天銷售額超過人民幣1億元，3天漲粉100萬，爆紅的程度連知名YouTuber蔡阿嘎都拍片模仿。直播圈瘋狂的程度令人難以想像。

業界生態重新建構 獲利的是誰？

陸媒分析指出，超級帶貨主播的出現徹底改變了中國零售業。隨著主播的光速發展，擁有流量的他們成為足夠讓京東、天貓等電商平台忌憚的對手，由於他們帶貨能力一騎絕塵，對電商平台而言成為了一種「甜蜜的負擔」。

因為如果平台運營手裡沒預算、沒流量、又有高KPI要求，做市場就變得非常困難，這時超級帶貨主播變成了救命的稻草，長此以往，帶貨主播成為了整個權力結構的頂端，話語權也在不斷膨脹，在這種極度內卷的競爭中，貼錢打價格戰成為了一種不得不的選擇。

按照正常邏輯，直播電商的價格優勢來自三個方面：讓品牌廠商直接觸達消費者，通過壓縮商品流通的中間環節降低成本；發揮訂單規模優勢，降低生產成本；利用主播的明星效應完成商品推廣，降低品牌宣傳的成本。過程中主播幫品牌廠商降低了經營成本、拓展了銷售管道，產品售價降低也順理成章，如此一來，便實現了三方共贏的良性循環。

但超級帶貨主播的出現將這一平衡打破，他們一場直播的營業額可以上看數十億甚至上百億元，對於部分品牌廠商而言這是可以讓他們起死回生的數字，而超級帶貨主播為了維持自身的價格優勢，施壓供應商壓低價格的結果，就是讓經銷商、品牌商無利可圖。

事實上不少品牌商已經將主播帶貨視為行銷宣傳而非利潤，甚至虧錢也所在多有，原因在於，除了不斷被壓縮的成本外，品牌廠商還需要支付高昂的上架費和佣金等費用，嚴重擠壓到品牌的獲利空間，導致許多品牌廠商無法與主播長期合作，試想，如果品牌廠商無錢可賺，那消費者也未必能夠真正受益。