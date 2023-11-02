《金融時報》：美眾議院準備提出禁止政府購買中方無人機議案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

據美國之音引述英國《金融時報》1日報導，美國眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會將提出一項法案，禁止美國政府購買中方無人機。這個委員會的共和黨主席邁克．加拉格爾（Mike Gallagher）和民主黨資深議員拉．克里希納莫蒂（Raja Krishnamoorthi）將於當地時間周三提出「美國安全無人機法案」，這是美國國會兩黨議員為防止中國大陸技術被用於損害美國國家安全而採取的最新行動。

報導稱，這個議案與參議院情報委員會的民主黨主席馬克．沃納（Mark Warner）和共和黨參議員里克．斯科特（Rick Scott）提出的一項議案類似。參議院已將這一措施納入參議院版本的國防法案之中。不過，參議院的版本必須與眾議院的版本進行協調。

雖然眾議院的議案沒有點出任何中國大陸企業的名字，但它針對的顯然是世界最大的商用無人機製造商大疆集團。這個總部設在深圳的中國大陸公司的產品銷往世界各地，在美國也很受歡迎。在美國各地，到處都可以看到大疆無人機在空中飛行，使用者包括攝影師以及警察機構。大疆無人機在美國市場的佔比高達58％，處於絕對的主導地位。

《金融時報》說，另外一家可能會受到美國眾議院議案影響的是中國深圳道通科技有限公司。道通無人機在美國商用無人機市場佔比7.8％。

眾議院中國委員會希望通過提出這個議案引起人們對這個問題的關注。加拉格爾對金融時報說，「中國共產黨一貫將其對無人機市場近乎壟斷的地位作為武器來對付好人。它限制向烏克蘭出口無人機，但哈馬斯卻能夠使用這些無人機發動殘酷的恐怖襲擊。」

加拉格爾表示，這個無人機提案將阻止美國聯邦政府用美國納稅人的錢購買中國等國家的無人機設備，支持中華人民共和國的惡劣行為，使美國及其盟友受到嚴重的國家安全威脅。

這位美國議員強調，「美國國會必須通過這個跨黨派議案，保護美國的利益和我們的國家安全供應鏈。」

俄烏戰爭去年二月爆發以來，不斷有媒體報導，俄羅斯軍隊使用中國大陸製造的無人機攻擊烏克蘭目標。北京多次否認中國大陸向俄羅斯出口無人機。但是，日經亞洲在七月份發出的一篇調查報道中指出，從2022年12月至2023年4月，俄羅斯從中國大陸至少進口了37架無人機，價值約10萬多美元。這些無人機的報關記錄上清楚寫明「特別軍事行動使用」。

《紐約時報》也有報導說，中國大陸不斷向俄羅斯出售軍用無人機，其中包括大疆公司的產品。各種產品通過中間商和出口商之手從大大小小的中國大陸企業運往俄羅斯。

截止到今年三月，中國大陸出口到俄羅斯的無人機總價超過120萬美元。

國際無人駕駛飛行器協會（Association for Uncrewed Vehicle Systems International）負責人邁克爾．羅賓斯（Michael Robbins）表示，中國大陸無人機在烏克蘭戰場出現後，美國國會對中國大陸無人機的安全威脅更加警惕。羅賓斯說，大疆無人機與美國的技術差距已經縮小，它們因得到政府補貼而在競爭中對美國公司佔有優勢。

在川普政府時期，美國商務部將大疆公司列入「實體清單」，禁止美國公司在未經許可的情況下向大疆公司出售美國技術。拜登政府時期又將這家中國大陸企業列入財政部的投資黑名單，以阻止中共利用美國技術和產品對新疆維吾穆斯林進行監視。