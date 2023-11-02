桃總圖電影院總座位不如雙北一個廳 議員憂票比五月天的難搶

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有全台最美圖書館之譽的桃園市立圖書館，圖書館棟開幕以來人潮不斷，電影院棟即將完工，但議員凌濤直指，電影座位數從8廳914縮減為5廳398個，台北京站、板橋華納威秀影城最大廳就幾乎等於桃園總圖的總和，未來恐比五月天票難搶勢必引民怨，斥鄭文燦的爛尾政策讓桃市民淪斥等市民，要求全面檢討。教育局長劉仲成指出，研議在2樓連接廣場開闢露天電影院，可望增至近600個座位。

市長張善政則指出，過去因疫情影響，以及串流平台搶食電影大餅趨勢下，經前市府委員會審查通過縮減規模，原空間挪為商業空間仍會有營收，目前疫情因素已排除，會要求廠商重新檢討評估。

凌濤說，總圖書館的電影院座位數由914個縮減為398個，主管機關教育局稱當初會同意廠商變更放映廳與座位數設計，主要是受新冠肺炎疫情影響，希望增加潛在廠商的投資意願，但現在疫情已緩和，座位數一下縮減1／3，不僅影響營運收入、政府權利金等財務問題，他更大膽預測會引發劇烈民怨。

「沒道理桃園整個電影院是別人一個廳的數量！」凌濤說，鄰近的美麗新台茂影城有12廳、1836個座位，其中最大的Imax廳有325個位置，台北京站威秀影城9個放映廳、1768座位，最大廳可容納323位；板橋華納威秀影城共9廳、2037位，最大廳可容納396位，3家都是幾乎一個廳就等於桃園總圖的座位數總和。

凌濤說，桃園區的人口成長數最高、快要追過台北，又非常多的年輕家庭，觀影需求充沛，未來捷運開通人流更多，他擔憂買總圖電影院的票，恐比搶五月天、張惠妹的票還困難，呼籲不能放任影城售票成最大民怨，他再斥又是前市長鄭文燦的爛尾政策，張市府不應該守成，承擔其害，直言張善政都能展現魄力，避免總經費高達75億的亞洲矽谷淪錢坑、拖垮桃園財政，希望再展勇氣，重新檢討，直接與廠商協商整體計畫，他也喊話法制局要當市府強力後盾，面對廠商法律顧問，「他們強硬我們要更強硬！」