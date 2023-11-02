《其他股》大啖雙11商機 東森估物流量年增3倍

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【時報記者郭鴻慧台北報導】搶攻「雙11購物節」商機，東森(2614)旗下的東森購物網ETmall推出一系列優惠活動，希望能為營運再添新動能。針對今年雙11購物節，東森預估整體物流作業量較去年約成長3倍，東森購物在楊梅物流園區建置約二萬坪的統倉，引進了自動分揀機、高速分貨機等先進的AI硬體設備，以提升出貨作業效率和品質。此外，東森購物也持續優化智能揀貨系統，來提高出貨效率及正確性。

在末端配送方面，東森購物與機車快遞建立了緊密的合作關係，透過直發轉運的運輸網絡，來減少貨品的運輸時間，並就過往大數據進行分析，提前做好各項庫存及運能調度，讓商品可在時效內送到客戶手中。

據東森購物網統計，往年雙11以高單價的家電、3C商品及低單價生活用品最為熱銷，看準此一趨勢，推出各項高單價家電。

另外，東森直播channel 5正式開播後迎來首波購物節慶，特別推出《雙11狂歡節》八重活動，除了一連串的優惠活動外，消費滿額還有機會抽iPhone。

教育部體育署為鼓勵企業推動員工規律運動，實現關懷員工的企業社會責(Corporate Social Responsibility, 簡稱CSR)，自2016年起推動運動企業認證，2023年第八屆運動企業認證，東森國際公司首度獲得認證且與台灣電力公司及台達電公司獲邀參與第八屆活動影片拍攝。