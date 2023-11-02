11月美股平均表現最佳 台股可望受惠

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美國聯準會（Fed）利率決議按兵不動，美國主要指數甩尾收高。康和投顧2日指出，總體動向觀察，市場眾所矚目的聯準會利率決策，一如市場預期，維持利率不變，由於連續兩次維持利率不變，市場認為本輪升息循環可能告終，提振四大指數尾盤全數收高。

至於債匯市表現，10年期美債殖利率出現明顯跌幅，美元指數延續高檔震盪走勢，企穩106之上。短線來看，在貨幣政策出爐後，有望提振美股反彈氣勢，然而綜觀當前總體面不確定性因素仍多，應審慎應對。

標普11 大板塊中，由科技與通訊板塊領漲，由於超微（AMD）在財報會議中表示，看好明年AI 晶片將貢獻20 億美元營收，激勵股價大漲 9.7％，台積電 ADR也漲 1.73％、聯電 ADR漲 2.25％。

康和投顧表示，整體而言，無論就FOMC利率決議會後聲明，或聯準會主席鮑威爾在會後記者會的發言，均保留未來不排除進一步升息的空間，但市場將重心放在聯準會首次提到金融條件緊縮的影響，解讀成美國長債殖利率走升，抵銷再次升息效果，昨日呈現股債雙漲。

短線而言，美國財政部下季發債規模低於預期（但仍高達1,120億美元）、聯準會開始關注長債利率變化、美國企業財報亮眼，且美股已連續3個月走低，外加11月為美股平均表現最佳月份，均有利於美股短線出現反彈，台股可望進一步受惠。