匯豐銀行信用卡福利逆勢加碼 ─機場接送與貴賓室權益延長

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年底旅遊旺季到，匯豐(台灣)銀行公布延長「匯豐旅人卡」的機場接送與貴賓室權益，即使是匯豐旅人輕旅卡卡友在符合特定條件下，也可同樣享有免費機場接送服務。

國際發卡組織日前公布的國人旅遊調查顯示，逾六成受訪民眾表示旅遊預算規劃較疫情前增加；超過四成民眾表示未來想增加出國旅遊的頻率與每次海外旅遊的天數；而高達九成的受訪者在未來一年內有海外旅遊規劃。

匯豐(台灣)銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示，今年以來國人出國人數大幅增加，快速帶動整體旅遊刷卡市場的成長。今年前九月，匯豐信用卡卡友的海外消費金額是去年同期的二倍。其中在『匯豐旅人卡』在今年前九個月的新發卡數更是跳躍式成長達到去年同期的三倍。

由於最近市場紛傳卡友權益逐步縮水、回饋積點門檻提高，匯豐(台灣)不僅維持信用卡原權益，還祭出消費滿額抽大獎活動。匯豐銀表示，自即日起至2023年12月15日止，匯豐旅人卡 (含旅人無限卡、旅人御璽卡與旅人輕旅卡) 在活動期間內刷卡累積新增一般消費達新台幣16,800元 (含) 以上並完成正卡登錄，即可參加抽獎，有機會贏得台灣旅遊玩家旅行社機票兌換券，兌換美國來回機票乙張。

匯豐旅人卡從2020年上市於2023年11月率先於官網公告機場接送與貴賓室等卡友權益主動延長，匯豐銀表示，即使旅人輕旅卡此張卡首年免年費，只要符合特定條件下同樣可享有機場接送，有別於市面上大部分發卡行僅提供機場接送服務予年費卡持卡人使用。

匯豐旅人卡於今年榮獲國際財經專業媒體《亞洲銀行家》(The Asian Banker) 頒發「亞太區最佳信用卡」大獎。