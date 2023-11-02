《半導體》股王法說倒數 外資維持世芯-KY加碼、丟出聚焦議題

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【時報記者王逸芯台北報導】股王世芯-KY(3661)將在今(2)日下午舉辦法人說明會，美系外資率先丟出最新報告，認為相較第三季財務表現，市場更關注2024年成長潛力、人工智慧半成品需求、美國出口管制對世芯-KY在大陸相關業務的影響、台積電(2330)CoWoS怎麼分配給AWS和Intel，以及3奈米專案有什麼新客戶等議題。現階段維持世芯-KY加碼評等、目標價2880元。

世芯-KY將於今日下午舉辦法人說明會，美系外資認為，世芯-KY的第三季財報表現應該可以符合預期，預期世芯-KY第三季毛利率將小幅改善，但市場可能會更關注2024年成長潛力、人工智慧半成品需求、美國出口管制對世芯-KY在大陸相關業務的影響、台積電(2330)CoWoS怎麼分配給AWS和Intel，以及3奈米專案有什麼新客戶等議題。

美系外資表示，世芯-KY第三季營收相較第二季下滑4%，符合先前預期。隨著NRE(委託設計)收入的貢獻增加，預期世芯-KY第三季毛利率應略有改善，也符合之前的推估，預計世芯-KY第三季每股獲利落在13.82元，且第四季營收預計將較第三季再成長10~20%，另外，2023年營收將持續成長、幅度約119%。

美系外資進一步表示，隨著台積電CoWoS-R產能逐步提升，預期世芯-KY第四季會進一步成長，因此，估計世芯-KY全年收入以美元計價將達9.6億美元，高於世芯-KY先前給的目標9~9.5億美元。

展望2024年，美系外資表示，有鑑於來自美國資料中心客戶對人工智慧強大的晶片需求，現在預計世芯-KY營收將年增50%，優於先前假設的年增37%。另外，持續看好對英特爾Habana 2024年對世芯-KY營收的貢獻，預估世芯-KY在2024年有2~3億美元營收貢獻是來自5奈米Gaudi3 AI ASIC。現階段維持世芯-KY加碼評等、目標價2880元。