《金融》高盛張信勵：美歐利率政策轉向 股債組合3+1

【時報記者任珮云台北報導】2023年接近終點，回顧這一年，全球經濟動能優於預期，通膨居高位使歐美央行持續調升利率，對於AI的強勁需求帶動相關科技股的飆漲，不過下半年起市場卻陷入回檔整理。高盛資產管理認為，通膨持續降溫，繼新興國家開始降息，2024年美歐的貨幣政策也將出現轉折；長期而言，新興國家經濟體的重要性持續攀升，股市看好印度、日本與科技股，債券則受惠於停止升息甚至降息，看好美國投資級債券。

高盛資產管理策略顧問方案組國際主管張信勵(James Ashley)表示，觀察任一時間進場投資標普500指數並持有10年的年化滾動報酬率之分布，在大多數情況下皆為正成長，平均年化報酬率為6.51%，在2021年8月時回報率高達13.7%，是長期平均值的兩倍以上。但隨著市場環境改變，在高利率與經濟成長趨緩的環境下，美股大盤不易維持如此高的回報率。當Beta值(波動)減少，Alpha值(超額報酬)在總報酬中更顯得重要，採取主動式投資有更高的機會獲取較佳的報酬。

高盛資產管理指出，過往是由歐美等西方國家主導全球經濟動能，以購買力平價計算的全球GDP的地理分布中心點，在1980年代位於大西洋，但新興國家經濟成長動能強勁，帶動中心點逐漸東移，預估到2049年將位於南亞地區。由此可見，新興國家對於全球經濟的重要性與日俱增。在過去兩年股市回報率超越名目GDP年複合成長率的市場中，印度是G7國家與金磚四國中表現最佳的市場，印度的名目GDP成長率接近10%，但股市回報更高，反映出投資人非常看好印度股市前景。高盛資產管理預期2025年印度的名目GDP成長率為11.5%，是全球(5.7%)的兩倍，成長力道更勝以往，是投資布局不可或缺的市場之一。

另一個值得關注的市場是日本。多年來日本證交所持續推動公司治理革新，日本企業逐漸重視股東權益與回報，相對於歐美市場緊縮貨幣政策，日本央行的寬鬆政策、日圓趨貶有助於增加出口類股的企業獲利。Ashley強調，以實質利率(影子利率)而言，日本目前仍是處於略低於零(-0.27%)的負利率水準，對於日本央行而言，日本在經歷長期的通縮後，通膨並不像歐美等國是個嚴重的問題，日本整體CPI的各分項因子每月變動率呈正成長或上揚幅度大於10%的比例越來越高，若此一趨勢持續下去，日本有望擺脫通縮並進入通膨，對於整體經濟與企業來說屬於正面訊息。

聯準會抑制通膨已見到成效，美國整體CPI各項因子每月變動率已明顯降溫。根據聯準會官員對於美國短期利率(3個月期國庫券)的未來走勢預測曲線，今年8月份對於短期利率的預期走勢是向上小幅走高後轉折向下。顯示隨著通膨緩步降溫，未來利率應會自高點回落。觀察歐美等地的房貸利率，部分經濟體如美、法與德國主要採取固定利率，即使近一年多來利率大幅上揚，但對既有房貸的屋主沒有影響。這也顯示由於貨幣政策的傳導機制具有多樣性，加上長期與變動的滯後因素，許多經濟體仍然存在衰退風險，特別是在歐元區，歐元區各國的經濟結構迥異，通膨上揚幅度也有極大的差異，以此層面來說，歐洲會比美國更為脆弱。