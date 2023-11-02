嘉明湖志工手作步道就地取材 山友讚：符合無痕山林精神

邁入第8年的嘉明湖手作步道工作假期圓滿落幕，今年針對嘉明湖國家步道3.5至5.6公里間的沖蝕溝、樹根裸露及高低嚴重落差等路段，就近取用現地天然材料改善。林業及自然保育署台東分署表示，利用遭颱風吹倒的樹木施作長12公尺的橫木護坡，而修復完成後的樣貌，完全融入步道周邊森林環境，路過的山友大讚符合無痕山林的精神。 林保署台東分署指出，今年報名狀況比往年更為踴躍，其中篩選出具備3000公尺以上高山活動經驗者、手作步道維護經驗者、較重勞動經驗者、團隊合作高度參與者以及對步道熱忱者等多方面條件，從70位報名者中邀請18名志工參加，本次參與人員來自各行各業且跨年齡層身分，年紀差距最大近40歲，其中有離鄉背井因退休回鄉的台東在地人，也有就學中的大學生、擔任教職，以及曾經爬過嘉明湖並參與背負1人1公斤活動的熱心夥伴們。 林保署台東分署長吳昌祐說，活動志工們在講師與助教教導下，修護完成數量可觀的步道路段，其中包括有3處橫木護坡、1處砌石護坡、砌石與土木階梯、路基回填、路面改善等工項，總計長達47.3公尺，成果相當豐碩。其中更利用今年遭颱風吹倒的二葉松巨木及鄰近枯危木，在步道路面下蝕路段，施作長12公尺的橫木護坡，修復完成後的樣貌，完全融入步道周邊森林環境，也符合無痕山林的精神，特別是工作期間遇路過的山友，無不稱讚及感謝志工的辛勞付出。