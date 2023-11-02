毛利率、營業利益率齊創高 群電Q3喜迎三率三升

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

群電（6412）今（2）日公布第三季財報，單季EPS 2.36元，季增19.2％，年減3.3％，得力於匯率支持及獲利結構改善，單季毛利率達22.4％、營業利益率12.5％、淨利率9.7％，和上季及去年同期相比「三率三升」，毛利率、營業利益率同創歷史新高。累計前三季EPS 5.81元，樂賺半個股本，展望第四季，群電預估第四季營收將介於第二和第三季之間，將力拼本季業績與去年同期持平。

群電第三季合併營收97.4億元，季增5.1％，年減9.8％，毛利率為22.4％，季增2.1個百分點，年增1.9個百分點；營業利益率達12.5％，季增 2.9 個百分點，年增1.1個百分點；淨利率達9.7％，季增1.2個百分點，年增0.8個百分點。

營業淨利部分，因營收規模減少，第三季營業淨利僅達12.13億元，雖呈季增35.9％，但表現仍不若去年同期，呈年減1.8％，另稅後淨利為9.42億元，季增19.2％，年減2.6％；換算EPS 2.36元，季增19.2％，年減3.3％。單季毛利率、營業利益率均為公司成立以來歷史高點。

群電累計前三季合併營收達273.02億元，年減13.5％。累計毛利率為20.6％，年增2.6個百分點；營業利益率達10.4％，年增1個百分點；淨利率達8.5％，年增0.6個百分點。由於營收規模較去年為低，毛利、營業淨利、稅後淨利分別為56.16億元、28.32億元和23.13億元，分別年減1.2％、4.1％、7.3％。前三季累計EPS5.81元，年減 8.1％。但是累計前三季毛利率、營業利益率、及淨利率均創下歷年同期新高。