群電10月營收順利終止連12個月年減走勢

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群電（6412）今（2）日公布10月份自結合併營收達31.48億元，年增1％，為今年首見年增，順利終止連續12個月年減走勢。累計前10月自結合併營收達304.5億元，年減12.2％。

群電指出，第三季受惠於旺季備貨需求，三大產品應用（PC相關、雲端智能及消費性電子產品）的營收都較上季微幅長，雖然和去年同期相比，整體營收還是小幅衰退，但是值得注意的是PC相關營收在本季已率先重回年成長，為明年PC市場的復甦，帶來好的預兆。

在獲利方面，過去三年群電積極優化升級產品組合，毛利率也明顯逐年改善，第三季高毛利的雲端智能應用營收佔比維持在53％，加上匯率助攻，帶動公司寫下「三率三升」的好成績，且單季及累計毛利率、營業利益率雙雙創下歷史新高，營業利益率首度超過12％更是寫下新里程碑。

展望第四季，群電表示，泰國北柳府的新廠陸續通過大客戶驗證，已於第四季正式量產。預估第四季營收將介於第二季度和第三季度之間，將力拼本季業績與去年同期持平。

展望2024年，群電強調，大環境的灰犀牛還是很多，不過群光電能並不悲觀，因為疫情間大量購買的NB，將從明年開始進入大量換機週期，有望帶動整體NB市場重回成長軌道，尤其是商用市場經過一年的沉澱，明年有望迎來觸底反彈。

除了PC應用將扮演明年成長的基石，公司在高毛利或高成長的產品動能推動逐漸展現美好成果，例如近期伺服器電源在中國美國都有指標性的客戶加入，之前投入開發的高階新品，包括360W的電競筆電電源，180W的PD3.1筆電電源以及新一代衛星通訊電源都預計在第四季起陸續出貨，而這些高階產品預期在明年將帶來更大正面貢獻。

另一方面，在智慧建築及智慧製造應用方面，群電指出，智慧建築業務可說是好案頻來，目前在手的專案總金額大約40億元左右。面對ESG的龐大商機，群電的IWA SIP平台透過多種AI智能算法，可為企業提供節能減排解決方案，協助用戶達到ESG永續指標，長期動能已逐漸成型。除了持續爭取更多大型智慧建築標案，群電也將積極擴大「智慧綠能工廠」的軟硬體整合解決方案及專業顧問服務，爭取綠色工廠商機，期盼能為未來數年的營收獲利成長，再添柴火。