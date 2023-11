「鳥」事！美擬「重新命名」近百種鳥 眾網友轟爆

【中時新聞網 黃凡甄】科學家偶爾會以發現者或有相似特徵的人來為動物命名,不過美國鳥類學會(American Ornithological Society)卻宣布將放棄這項傳統,作為化解國內種族和性別偏見努力的一部分,第一階段將為北美70到80種鳥類進行改名。這項計畫也引來不少網友熱議,認為鳥類學會應該把時間花在更重要的事情上。

《紐約郵報》報導,美國鳥類學會1日表示,未來將捨棄所有用「人名」命名的鳥類名稱,因為部分帶有攻擊性或排他性,或與種族歧視、種族滅絕和厭女現象扯上關係。

這意味著奧氏鸌(Audubon's shearwater,原生於美國東南部)將不再與奧杜邦(John James Audubon)有任何關聯。奧杜邦是一位鳥類畫家、紐約賞鳥社團的創辦人,卻也同時擁護白人至上思想,並反對廢除奴隸。

原生於北美的厚嘴鐵爪鵐(Thick-billed Longspur)在19世紀中期被麥考恩上尉(Captain John P. McCown)發現,因此將近3世紀以來,這種鳥都被叫做麥考恩(McCown),直到2020年才獲得新名稱。

美國鳥類學會執行長史卡爾(Judith Scarl)表示,「身為科學家,我們將致力於消除科學中的偏見」。這場「改名」行動預計從明年展開,範圍涵蓋美洲大陸和周遭島嶼,總共有多達260種鳥類將接受審查。

不過卻有不少網友對此感到不能理解,表示「這很重要嗎?」、「這世界燒起來了,美國鳥類學會卻在做這個?」、「建議收回他們的資金」、「順便問問鳥想被叫做他或她好了」。

