11／2期貨市場掃描

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美股

聯準會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）談話引發升息循環已結束的樂觀期待、再加上公債殖利率下挫，美國四大指數1日全面跳高。

道瓊工業平均指數11月1日終場上漲0.67％（221.71點）、收33,274.58點，創10月19日以來收盤新高。那斯達克指數上漲1.64％（210.23點）、收13,061.47點，創10月24日以來收盤新高。標準普爾500指數上漲1.05％（44.06點）、收4,237.86點，創10月24日以來收盤新高。費城半導體指數上漲2.33％（75.06點）、收3,290.95點，創10月24日以來收盤新高。

聯邦公開市場委員會（FOMC）1日結束連續2日的貨幣政策會議後，如期宣布將利率維持在5.25~5.50％不變。FOMC會後聲明指出，第三季經濟活動的擴張態勢強勁（strongpace）。先前FOMC會後聲明僅表示，經濟以穩健的腳步（solidpace）擴張。

FOMC聲明並指出，通膨仍舊偏高，雖然就業新增勢頭「有減緩」、但仍「保持強勁」。委員會將把一系列數據納入考量，以「決定貨幣政策該額外收緊多少，才能適當地讓通膨於一段時間後重返2％。」

鮑爾1日在會後記者會被問到央行對金融環境收緊有何看法時表示，長天期公債殖利率上揚、美元走強、股市下跌等收緊的環境，可能對未來貨幣決策產生潛在影響。不過，他強調，金融環境的收緊情況必須有「持續性」（persistent）。

鮑爾並表示，對於利率政策是否高到足以壓低通膨，Fed「尚無自信」（notconfidentyet），降息並非目前考量的選項。

TBHAdvisors創辦人DavidMerrell表示，Fed坦承金融與信貸環境確實收緊了，但就他們觀察，經濟活動仍然相當強勁。因此，Fed期望當前利率能發揮更多效果，這代表Fed會延長暫停的時間，等待過去一段時間累積的升息行動發酵。鮑爾絕不會坦承Fed已停下腳步，而是會繼續保留升息選項。

原油

11月1日，原油期貨價回吐早盤漲幅，連續第三個交易日收黑，主要因市場對經濟放緩的憂慮盤旋不去，預期全球油市供應過剩，引發油價震盪偏弱。

MarketWatch報價顯示，紐約商業交易所（NYMEX）12月西德州中級原油（WTI）期貨下跌0.58美元或0.7％成為每桶80.44美元，創8月28日以來最低收盤價。歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）1月布蘭特原油期貨下跌0.39美元或0.5％成為每桶84.63美元。

美國供應管理協會（InstituteforSupplyManagement，ISM）1日公佈，2023年10月ISM製造業指數較前月下跌2.3點至46.7，遜於《華爾街日報》調查所預期的49.2，創7月以來新低，且連續12個月低於榮枯線50以下。

OANDA資深市場分析師EdMoya指出，需求前景不斷惡化，將繼續牽動後續油價走勢，市場同時聚焦以巴衝突的最新進展，留意中東原油供應是否中斷。

另方面，最新統計顯示美國原油庫存連兩周上升，也導致油價承壓。根據美國能源情報署（EIA）1日公布的報告，截至10月27日當周，美國商業原油庫存較前周增加80萬桶。前一天美國石油協會（API）公布的數據為增加130萬桶，標普全球普氏（S&PGlobalPlatts）調查的分析師平均預估為增加87萬桶。

紐約原油期貨交割地點、北美最大原油轉運中心庫欣原油庫存則是增加30萬桶。

其他能源期貨商品方面，12月汽油期貨價格下跌1.4％至每加侖2.19美元；12月燃料油期貨上漲2.8％至每加侖2.96美元；12月天然氣期貨下跌2.3％至每百萬英熱單位3.49美元。

農產品

儘管俄羅斯、烏克蘭仍持續輸出低價小麥，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨仍走高，反映先前價格走低帶動需求成長；玉米期貨則跌至七週來低點。

芝商所報價顯示，11月1日，12月小麥期貨上漲1.0％至每英斗5.6175美元。12月玉米期貨收盤下跌0.8％至每英斗4.7500美元，1月黃豆期貨上漲0.3％至每英斗13.1500美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨11月1日下跌2.2％至每磅79.44美分；3月粗糖期貨上漲1.6％至每磅27.51美分。

澳洲農業研調機構IKONCommodities經紀商交易員OleHoue指出，美國小麥目前的價位已經夠低，足以刺激需求成長；中國近日因國內作物受暴雨侵襲而擴大採購澳洲、法國小麥，也刺激美國、加拿大小麥的潛在需求。

然而，俄羅斯仍然大量輸出價格相當具競爭力的小麥，烏克蘭也藉由新的黑海安全出口通道輸出更多穀物。烏克蘭農業部近期表示，自8月啟用經奧德薩（Odesa）港口出口的新安全通道以來，已成功輸出約70萬噸穀物。

黃豆期貨價格也從22個月來的低點反彈，因阿根廷產量不如預期，使得美國黃豆、豆粕的需求增加。分析師也預估，美國黃豆壓榨量9月將繼續成長。

玉米期貨價格則跌至七週來新低，因收成持續且作物良率優於預期。美國經紀商StoneX近期將2023年美國玉米產量預估從152.82億英斗上修至153.02億英斗。

根據美國農業部（USDA）的報告，截至10月29日，佔去年美國玉米種植面積92％的18個州，玉米收成進度較前周的59％增加至66％；佔去年美國黃豆種植面積95％的18個州，黃豆收成進度較前周的76％增加至78％。

金屬

黃金期貨在正常盤收低，但聯邦公開市場委員會（FOMC）引發升息循環有望結束的市場期望後，黃金期貨於電子交易盤略微攀高。

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月1日收盤下跌6.80美元或0.3％至每盎司1,987.50美元，電子交易時段於FOMC發布聲明後上漲至1,988.90美元；12月白銀期貨下跌1.7％至每盎司22.790美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌1％至每盎司930.4美元，12月鈀金期貨下跌2.1％至每盎司1,114.20美元。

聯邦公開市場委員會（FOMC）1日結束連續2日的貨幣政策會議後，如期宣布將利率維持在5.25~5.50％不變。FOMC會後聲明指出，第三季經濟活動的擴張態勢強勁（strongpace）。先前FOMC會後聲明僅表示，經濟以穩健的腳步（solidpace）擴張。

FOMC聲明並指出，通膨仍舊偏高，雖然就業新增勢頭「有減緩」、但仍「保持強勁」。委員會將把一系列數據納入考量，以「決定貨幣政策該額外收緊多少，才能適當地讓通膨於一段時間後重返2％。」

鮑爾1日在會後記者會被問到央行對金融環境收緊有何看法時表示，長天期公債殖利率上揚、美元走強、股市下跌等收緊的環境，可能對未來貨幣決策產生潛在影響。不過，他強調，金融環境的收緊情況必須有「持續性」（persistent）。

鮑爾並表示，對於利率政策是否高到足以壓低通膨，Fed「尚無自信」（notconfidentyet），降息並非目前考量的選項。

MarketWatch報導，GoldSeek.com總裁PeterSpina表示，FOMC雖未升息，卻調高了經濟成長預估值，依舊有些鷹派。Fed向市場傳達的訊息是，就業與通膨數據強勁，將支持更高更久（higher-for-longer）的利率政策。

倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨11月1日漲跌互見，主因中國公布的製造業數據疲弱、前景充滿不確定姓。期銅上漲0.1％至每噸8,116美元，期鋁下跌0.6％至每噸2,237美元，期鉛上漲0.9％至每噸2,104美元，期鋅上漲2.8％至每噸2,497.50美元，期錫下跌0.9％至每噸23,870美元，期鎳下跌0.6％至每噸18,015美元。