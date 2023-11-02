協助就地合法！ 新北納管工廠轉型新計畫助業者加速進程

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新北市為協助未登記工廠就地合法化，持續推動行動服務櫃檯、改善計畫輔導專班及專人電話追蹤等措施，輔導業者加速轉型進程。目前已進入提交工廠改善計畫及實質改善階段，新北市經發局將透過「即審即修」機制，全面協助業者朝永續經營目標邁進，預計2024年3月底前協助至少420家業者取得改善計畫核定。

經發局長何怡明表示，特定工廠登記取得必須歷經納管、提送改善計畫、實質改善及特定工廠登記4個階段。新北市為輔導業者加速通過改善計畫審查，縮短申辦登記的時間，除了成立輔導團隊，提供免費諮詢服務及到廠訪視診斷建議，也在今年5月推出優先審查機制，協助文件完備的業者以最快速度進入實質改善階段，迄今已輔導超過百家業者。未來將進一步結合兩者推出「即審即修」機制，讓審查流程更加便捷快速。

經發局表示，原先優先審查機制主要針對書件已完備的業者，以最高效率為做好準備的廠商加速輔導。透過升級為「即審即修」機制，服務對象將擴大至所有業者，只要有意願加速改善，皆可與輔導團隊聯繫直接到市府，由輔導專人一一核對文件資料，針對有錯誤或疑慮部分，現場修正調整到書件完備為止。此外，若有欠缺須申請的相關資料，亦可直接在市府1樓聯合服務中心申辦，以最簡政便民的方式提供全方位輔導。

經發局強調，新北市除了以專業輔導團隊積極協助，更結合中央輔導量能，與經濟部產業發展署攜手合作，已分別委託環誠顧問有限公司及財團法人中衛發展中心提供改善計畫優化訪視輔導與諮詢服務，並將主動電話聯繫業者安排現場輔導與諮詢時段。詳細資訊請撥打新北市輔導團隊環誠顧問有限公司專線服務電話02-77137380，或洽產業發展署窗口財團法人中衛發展中心許愛琴小姐02-8772-1953分機678詢問。