桃園司機缺額259個 研擬推大客車駕駛培訓計畫

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疫情衝擊客運業，使得公車駕駛紛紛轉職，疫後人潮逐漸回升，班次也增加，但全國卻面臨找不到駕駛員的窘境，桃園目前有259個缺額，民代憂心缺人狀況不解決，路線頻縮減，嚴重影響民眾權益。交通局正研擬「大客車駕駛培訓計畫」，預計明年推出，目標1年要培訓100名駕駛。

市議員葉明月表示，桃園升格以來人口增加快速，但現在大眾運輸工具的班次卻反減不增，明明需求量是越來越多，無奈公車駕駛嚴重不足，政府多管齊下仍找不到駕駛員，要求市府不能每次回應就1句「找不到人」，應針對客運業的企業形象、駕駛員的待遇做調整，如此一來才能真正解決問題。

市議員李柏坊也說，無論是遊覽車或客運業者，由於缺乏駕駛員，許多路線漸漸停駛，這會嚴重影響市民的搭乘權益，建議市府從源頭找尋原因。市議員于北辰則關心，駕駛員不足是全國性問題，缺乏駕駛員的狀況下，大客車駕駛年齡放寬至68歲，雖然市府鼓勵高齡二度就業，但仍須考量高齡就業者的體能狀況，畢竟大眾運輸工具關乎許多民眾的安全。

交通局公共運輸科長黃心韻回應，截至上月底公車駕駛缺額有259人，目前除了與就業職訓服務處、各客運業者合作徵才以外，市府正在研擬「大客車駕駛培訓計畫」，規畫要和駕訓班及其他局處合作，尋覓有意願考取大客車駕駛執照的民眾，只要持有小客車駕駛執照2年以上，便能參加小型車逕升大客車駕駛訓練。

黃心韻說明，參加大客車駕駛培訓計畫的民眾，前2個月在駕訓班上課，後續會與客運業者合作到公司實習，3個月後考取執照，整個受訓期間約需5個月，該計畫預計明年初推行，目標1年要培訓出100名駕駛員，盼能解決駕駛員不足的問題。至於支薪部分尚在研議當中，不過交通部公路總局針對訓練期間已有提供每日850元的生活津貼，申請上限為56天。

另針對高齡公車駕駛員，黃心韻表示，桃園市區客運駕駛截至目前，年齡達65歲含以上者共有22人，中央於2020年7月已有修法祭出配套管理措施，工時及路線調派都有限制，如從業駕駛時間限於上午6時至下午6時、比照現行客貨運規定；每天總駕駛時間以8小時為限，連續駕車3小時，至少應有30分鐘休息；國道客運路線限調派其駕駛起訖最多間隔1縣市的路線等。