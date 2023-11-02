台北喜來登感恩節與聖誕火雞、牛肉禮籃開賣 11／20前預訂享早鳥優惠

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迎來歲末感恩與聖誕節，台北喜來登大飯店即日起至12月28日推出四款禮籃組，包含「美式爐烤火雞」、「爐烤安格斯牛肋眼」與全新推出的「嫩烤香料玉米雞」與「爐烤帶骨牛小排」搭配龍蝦起司通心麵、煙燻鮭魚凱撒沙拉、酥皮千層南瓜派等應景美食，適合闔家歡聚享用，每組售價4,800元起可透過飯店官網訂購平台或飯店1樓The Deli預訂，11月20日前預付享早鳥9折。

台北喜來登「美式爐烤火雞」選用重達6公斤的肥美火雞，以義式香料、匈牙利紅椒粉等香料醃製，抹上香濃奶油後入爐烘烤，外皮金黃酥脆、肉汁濃郁飽滿。今年更全新推出「嫩烤香料玉米雞」以肉質細緻、甜度高的鹿野玉米雞，抹上香料與橄欖油爐烤，期間反覆澆淋雞油使外皮焦黃且豐美多汁，搭配2款經典醬料：吉伯特黑胡椒醬及新鮮熬煮的橙香蜂蜜蔓橘醬，酸甜滋味清爽迷人。禮籃另贈豐富配菜松露培根炒洋芋、龍蝦起司通心麵、煙燻鮭魚凱撒沙拉、義式香料時蔬、栗子葡萄雞肝麵包餡，以及節慶甜品酥皮千層南瓜派。香烤火雞繽紛共享組5,800元、香烤全雞繽紛分享組4,800元。

「爐烤安格斯牛肋眼」以重達2公斤的美國特選牛肋眼，抹上第戎芥末籽醬，以迷迭香、海鹽、黑胡椒等醃製後爐烤。全新推出的「爐烤美國帶骨牛小排」，是以帶骨牛小排抹上特製香料後以低溫舒肥，保留軟嫩口感與鮮甜肉汁，再以高溫爐烤出酥脆焦香表層，帶骨帶筋的豐富口感，越嚼越香的雙重享受。佐配馬德拉紅酒醬、辣根醬與酸黃瓜等，濃郁醇厚的經典絕配。禮籃另贈豐富配菜松露培根炒洋芋、龍蝦起司通心麵、煙燻鮭魚凱撒沙拉、義式香料時蔬以及香甜奶油南瓜濃湯，甜點則搭配酥皮千層南瓜派與布里歐麵包。爐烤美國牛肉溫馨組5,800元、爐烤美國牛小排溫馨組4,800元。