「天母國」前三季豪宅交易 比去年同期多賣9戶

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天母屬於封閉型生活圈，居住環境相較市中心靜謐，再加上有國際學校的教育環境，吸引不少富豪在此購屋，根據實價揭露，天母知名豪宅「國泰天母」，今年9月成交中樓層戶，約200坪以1.95億元成交，每坪130萬元，對照前手屋主9年前以單價115.9萬元購入，增幅12.2％。

台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，「國泰天母」屋齡雖已9年，但仍是天母的指標建案，公設完善、一樓大廳挑高設計，加上有品牌建商加持、位在中山北路七段81巷的正豪宅區，是該路段上少有的大坪數豪宅案，面東和、天和兩處綠地，高樓層有山景、公園等景觀，因此仍吸引企業主青睞。

台灣房屋趨勢中心進一步觀察，近兩年前三季大天母地區億級豪宅的交易狀況，2022年共有10筆交易，其中「全陽柏悅」、「筑丰天母」、「華固天鑄」等社區，分別有兩筆交易，而總價最高的是「華固天鑄」，6月交易高樓層約3.1億元、每坪167.1萬元；今年則有19筆交易，其中9筆交易集中在今年完工的新案「力麒天沐」，單價落在117~137萬元上下，而今年至目前為止，總價最高的就是「國泰天母」中樓層戶，總價1.95億元。

賴彥廷分析，今年前三季天母豪宅交易已超越去年同期，除了因新完工豪宅「力麒天沐」交屋外，交易量提升也與通貨膨脹有關，口袋較深的買家偏好把資金投入不動產，相對能抗跌保值，且對天母客而言，天母商圈有機能成熟、外僑學校林立、三大百貨齊聚等優勢，使有換屋需求的在地客，仍偏好根留天母。